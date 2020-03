Pakinoitsija P. Veitsi pyörii koronaviruksen kimpussa: Terveisiä Kiinasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Elämme nyt jännän äärellä. Päivittäin tulee uutisia salaperäisen, kaukaa Kiinasta lähteneen viruksen etenemisestä. Iltapäivälehdet myyvät itseään aina vain raflaavampia ja enemmän iholle käyviä otsikoita revitellen. Kauhu myy.

Mitenkään viruksen vaarallisuutta tai sen ihmisille aiheuttamaa tuskaa vähättelemättä voi kyllä sanoa, että överiksi menee. Taas kerran. Tietenkin se, että ihmiset ovat noiden uutisten äärellä vastaanottavaisempia ottamaan tartunnan välttämisestä annettuja ohjeita onkeensa, on hyvä asia.

Mutta ovatko he? Tälläkin hetkellä suomalaisia on viruksen takia karanteenissa Kiinassa, Italiassa ja Teneriffallakin. Eikö jo ihan maalaisjärjelläkin olisi pääteltävissä, että turhaa matkustelua kannattaisi nyt välttää. Ainakin minulle opetettiin jo pienenä, ettei kaverille, jonka perheessä on tauti, kannata mennä.

Tavalliseen kausi-influenssaan menehtyy vuosittain Suomessa keskimäärin jopa tuhat ihmistä. Onko se uutinen? Entä se, että hyvinkin yleinen tauti, keuhkokuume, tappaa paljon tuotakin enemmän siihen sairastuneita.

Nämä ovat arkipäivää, eivätkä lisää irtonumeroiden myyntiä tai verkkouutisten klikkauksia. Siksi uutisia keuhkokuumeeseen sairastuneista tai siihen kuolleista ei noteerata millään tavalla. Tavalliseen ripuliin menehtynyt vanhus ei ole uutinen, mutta mahdollinen koronavirusepäily on, vaikka se myöhemmin todettaisiin virheelliseksi.

Huono uutinen myy paremmin kuin hyvä. Aika vähäiselle huomiolle on jäänyt WHO:n tutkimusryhmän raportti, joka antoi tutkittua tietoa koronaviruksesta. Raportissa todetaan, että 80 prosenttia tartunnan saaneista selviää ilman lääkärin hoitoa. Osa tartunnan saaneista ei edes huomaa saaneensa sen. Sairastuneiden kuolleisuus jää alueen hygienian tasosta ja ikärakenteesta riippuen alle prosenttiin. Jos tuollaisen uutisen julkaisee, kuka lehteä ostaa enää huomenna?

Jos viruksen leviäminen haluttaisiin oikeasti katkaista, toimien olisi oltava todella järeitä. Kaikki rajat ja lentokentät olisi suljettava heti. Myös tavaraliikenteen osalta. Olisi pärjättävä niillä mitä on.

Kiinan sisäisiä matkustusrajoituksia lukuun ottamatta mistään tällaisesta ei ole tietoakaan. Kiinan johtokin on lähinnä huolissaan viruksen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista. Kiina on nykyään yksi maailmantalouden suurista ja sen vaikutus koko maailmaan on valtava.

Talous pyörii ja ihmiset matkustavat. Lehtiä myydään ja klikkaukset lisäävät mainosmyyntiä. Näin se maailma toimii epidemiasta toiseen.