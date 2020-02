Ylivieskan uusi ilme? – Kaupunki hakee iloisia ja innostuneita ylivieskalaisia kaupungin uuden ilmeen kuvauksiin. Kansalainen Kune esittelee pakinassaan heti viisi uutta ilmettä. Mukana myös Mikko Kärnä ja vappusatanen.

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hallelujaa! Ylivieskan suurin puheenaihe on keskelle kaupunkia noin päivässä noussut jumalattoman suuri kirkko. Jo tässä vaiheessa on kehuttava, että hyvältä näyttää ja rakennuksen sijoittaminen entiseen kirkkopuistoon on nappivalinta. Uuden kirkon paikallahan on nautittu jo tähän mennessä rutkasti enemmän ehtoollista kuin vanhassa kirkossa.

Viime päivien muita puheenaiheita ovat olleet kansanedustaja Mikko Kärnän kaapissa kolisseet luurangot eli ukon kännykällä lähettämät peniskuvat, persunuorten fasistiksi julistautunut varapuheenjohtaja sekä Antti Rinteen vappusatasen kohtalo. Hetkinen, mitäs nyt?...

Sain juuri puhelimeeni viestin, jossa on valokuva ukon munasta. Heti perään tuli uusi tekstari, jossa lukee: "Anteeksi, väärä numero. Mikko Kärnä". Ei vaiskaan. Tuo oli täysin fiktiivinen vitsi. Itse asiassa en ole koskaan edes nähnyt Mikko Kärnää (tai ainakaan sen yläpäätä. toim.huom.).

Mikko Kärnän peniskuvakohussa ihmetyttää vain se, miksi poliittista uraa rakentava äijä menee lähettämään puhelimella naiselle kuvia kikkelistään. Tietäähän sen, miten siinä ennen pitkää käy.

No, miten siinä ennen pitkää käy?

Pääsee europarlamenttiin niin kuin Teuvo Hakkarainen.

Mutta nyt pannaan kärnä housuihin ja analysoidaan puhki viikon loput uutiset. Vuorossa on luonnollisesti sarjatuotantomme KKK eli Kansalainen Kune Kommentoi.

Uutinen: Haapaveden valtuustokokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitut Sari Vatjus ja Jarmo Viinala ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta pöytäkirjan kouluverkkopäätöstä.

KKK: Täysin normaalia haapaveteläistä kunnallispolitiikkaa. Viime viikolla valtuutetut tappelivat siitä, mitä kouluverkosta oikein päätetään ja nyt ne tappelevat siitä, mitä kouluverkosta oikein päätettiin.

Uutinen: Perussuomalaisten Toni Jalonen nosti poliittisen mylläkän kertomalla olevansa fasisti.

KKK: Pahemminkin olisi voinut käydä. Tonihan olisi voinut kertoa olevansa basisti.

Uutinen: Antti Rinteen lupaama vappusatanen kuihtui yli 11 000:lla eläkeläisellä korkeintaan vappuvitoseksi.

KKK: Kaikkea sitä tulee vappuna päissään puhuttua. Antti Rinne lienee tarkoittanut sitä, että se vappuna löytynyt satanen jaetaan kaikkien köyhien eläkeläisten kesken.

Lopuksi mainos. Tänään on viimeinen päivä ilmoittautua Ylivieskan kaupungin valokuvamalliksi, sillä kaupunki hakee naamakirjamainoksessaan ”iloisia ja innostuneita ylivieskalaisia kaupungin uuden ilmeen kuvauksiin”. Iloisena ja innostuneena poikana kokosin oitis työkavereita porukkakuvaan. Tässä olisi kaupungille uutta ilmettä, saa käyttää!

Ylivieskan kaupunki haluaa iloisia ja innostuneita ylivieskalaisia kaupungin uuden ilmeen kuvauksiin. Kune löysi heti työpaikalta neljä uutta ilmettä sekä ketun. Tuovi Pulkkanen

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on vapputonni, jonka lähettämiä kuvaviestejä ei kannata avata.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi