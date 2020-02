Voimasuhteet kääntyivät jääkiekossa päälaelleen – Nivala Cowboys lähtee suosikkina omaan pudotuspelisarjaansa, runkosarjan voittaja Sotkamo napsi Ylivieskan ensimmäisenä otteluparikseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Jääkarhut ja Nivala Cowboys aloittavat perjantaina urakkansa jääkiekon II-divisioonan playoffeissa. Pohjoislohkon runkosarjan kärkipäästä muodostui lopulta huipputasainen, sillä sijoille 3–5 sijoittuneet joukkueet keräsivät saman määrän pisteitä.

Tänä vuonna playoff-parit eivät muodostuneet sijoitusten perusteella, vaan II-divisioonassa mentiin salibandystakin tutulla valintasysteemillä, jossa sijoille 1.-4. päätyneet joukkueet saivat itse valita, kenen kanssa lähtevät vääntämään jatkopaikasta. Paremmuus ottelupareissa ratkaistaan paras kolmesta järjestelmällä eli kahdella voitolla lunastaa paikkansa seuraavalle kierrokselle.

Valintajärjestelmä ei ollut suosiollinen viidenneksi sijoittuneelle YJK:lle, jonka runkosarjan voittaja Sotkamon Kiekko valitsi parikseen. Sotkamolaiset ottivat sijoituksen perusteella kovimman mahdollisen vastuksen, mutta tämä ei yllättänyt Jääkarhujen valmentaja Pekka Paloa.

– Kyllä oli tiedossa, että ne meidät ottaa, kun eivät halua lähteä Kemijärvelle asti pelaamaan. Valitsivat varmaankin sillä mielellä, että kävelevät myös meidän yli.

Sotkamo ei tällä kaudella ole ollut ylivieskalaisille mieluinen paikka pelata, sillä Kainuussa takkiin tuli maalein 13–3 ja 10–1. YJK oli molemmissa kamppailuissa liikkeellä siipirikkoisella miehistöllä, mikä osaltaan selittää lukemien repeämistä.

– Ensimmäiset erät olivat otteluissa tasaisia, mutta toisesta muodostui se Akilleen kantapää. Täytyy sanoa, että Soki onnistui kotonaan erittäin hyvin maalinteossa. Viime vuonna tiputettiin ne jatkosta ja samaa lähdetään tavoittelemaan nyt. Tietysti se vaatii sen, että yksi peli pitää ainakin Sotkamossa voittaa. Puolustuspeli on asia, mihin täytyy panostaa huomattavasti enemmän.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Samoilla runkosarjapisteillä YJK:n kanssa kolmanneksi sijoittunut Cowboys lähtee täysin erilaisista asetelmista omaan sarjaansa. Nivalalaiset saivat valita itse vastustajansa ja kun valintatilanteessa jäljellä oli vielä ennalta heikoin jatkopeleihin selvinnyt joukkue, ei tulevaa playoff-paria tarvinnut kauaa punnita.

– Meille jäi vaihtoehdoiksi jäljelle Liminka ja Kemijärvi. Pelattiin tiukka ottelu LiKi:ä vastaan runkosarjan viimeisessä pelissä ja KeKi:ä vastaan oltiin keskinäisissä kamppailuissa selkeästi niskanpäällä. Motiivina valinnassa oli, että päästään ensimmäisellä kierroksella pelillisesti helpommalla, vaikka matkustamista tulee enemmän. Kyllä me pienessä mielessä toivottiin, että valinnat menisivät niin, että päästäisiin YJK:ta vastaan aloittamaan. Se olisi varmasti ollut molempien toive, mutta se ei nyt toteutunut, kommentoi Cowboysin valmentaja Kim Oja.

Jääkarhuilla runkosarja alkoi lupauksia herättävästi, mutta pistetahti hieman hiipui loppua kohden. Etelä-Portimoa lukuun ottamatta YJK onnistui kaatamaan jokaisen joukkueen, mikä antaa Palolle uskoa pitkään kevääseen.

– Peli kerrallaan lähdetään voittamaan. Jos viikonloppuna kausi päättyy, niin se on aivan liian aikaisin. En näe mitään estettä, etteikö tässä voida mennä pitkällekin. Kaikilla on tietysti sama ajatus. Nyt on treenattu hyvin ja perjantaina ollaan valmiita Sokin kaatoon. Pari kolme pelaajaa on loukkaantuneena, mutta varmastikin neljällä kentällä ja kolmella pakkiparilla päästään lähtemään Sotkamoon.

Cowboysin käyrä osoitti loppua kohti tiukasti ylöspäin. Nivalalaiset päättivät runkosarjan yhdeksän ottelun voittoputkeen, mikä nosti joukkueen sarjan alemmasta keskikastista kärkipäähän. Oja mainitsee joukkueen hitsautuneen entistä tiiviimmäksi voittojen myötä.

– Nostaisin yhdeksi isoksi menestystekijäksi joukkuehengen. Porukka haluaa tehdä töitä yhteisen hyväksi. Pojille sanoinkin, että silloin, kun joukkue menestyy, niin yksilötkin voi nousta esille. Toisin päin se ei minusta toimi. Pienet asiat saatiin pelissä loppukaudella kohdalleen. Kun pallo lähtee pyörimään oikeaan suuntaan, niin hyvät asiat vahvistuvat ja pystytään parantamaan heikkouksia. Voittojen myötä itseluottamus luonnollisesti kasvaa, mikä näkyy jäällä.