Pääkirjoitus: Lautakuntien määrää syytä miettiä

28.2.2020

Ylivieskassa ryhdytään selvittämään kirjasto- ja kulttuurilautakuntien sekä liikuntalautakunnan yhdistämistä. Ajatuksena on se, että lautakunta muodostaisi hyvinvointia edistävän nykyistä suuremman kokonaisuuden. Siihen voitaisiin yhdistää myös nuorisopalvelut, jotka nyt kuuluvat sivistyspalvelujen kokonaisuuteen.

Samantyyppisiä hyvinvointilautakuntia on jo monissa kunnissa. Myös esimerkiksi kansalaisopisto ja musiikkiopisto sopisivat hyvin osaksi kokonaisuutta, mutta Ylivieskassa esteenä voi olla se, että ne ovat ylikunnallisia useamman kunnan yhteisiä organisaatioita.

Kyse on siis tässä vaiheessa vasta selvityksestä, jossa kartoitetaan mahdollisen yhdistämisen hyödyt ja haitat. On helppo ennustaa, että ajatus varmasti jakaa mielipiteitä. Liikunta- ja kulttuuriväki helposti kokevat olevansa toistensa kilpailijoita enemmän kuin saman asian ajajia. Samaa veroeurojen niukkuutta kun joudutaan jakamaan.

Ylipäätään on terveellistä aika-ajoin tarkastella kunkin kunnan hallinto-organisaatiota. Jos aitoa päätettävää on kovin vähän – vaikka juuri määrärahojen vähyyden vuoksi – organisaation merkitys on syytä kyseenalaistaa. Eikä ole pahitteeksi katsoa kaupungin asioita hieman laajemmasta perspektiivistä kuin pelkästään siitä itselle läheisimmästä.

Näkökulma, että liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön yhteinen päätehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, on virkistävä. Jos sen merkitystä halutaan oikeasti vahvistaa, lautakuntien yhdistäminen varmasti tukee sitä.

Lautakuntauudistuksiin liittyy aina voimakasta poliittista latausta. Kun lautakuntapaikat vähenevät, kilpailu niistä kovenee. Yksi huoli on se, että tarjolla on vähemmän kasvunpaikkoja tuleville kuntapäättäjille vaativammissakin tehtävissä. Se on perusteltu huoli, sillä kuntavaaliehdokkaaksi ei tunnetusti tunkua ole.

Hallinto-organisaation tarkoituksenmukaisuus ja päätöksenteon virtaviivaisuus pitää silti olla tärkein ohjenuora lautakuntarakennetta uudistettaessa. Poliittiset intohimot tulevat vasta toisella sijalla.