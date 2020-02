Ilkka Soronen toiminnanjohtajaksi – Seitsemän radan Pohjoinen Ravialue järjestäytyi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Seitsemän raviradan yhteinen Pohjoisen Ravialue on rekisteröity ja järjestäytynyt. Pohjoinen Ravialueen hallitus nimitti toiminnanjohtajaksi Ilkka Sorosen, joka aiemmin on vetänyt Ylivieskan ravirataa. Soronen on ollut kehittämässä Pohjoisen ratojen yhteistyötä alusta saakka.

Pohjoisen Ravialueessa on mukana seitsemän rataa: Oulu, Seinäjoki, Rovaniemi, Tornio, Kaustinen, Ylivieska ja Kajaani. Yhdistykseen ovat liittyneet myös alueen hevosjalostusliitot.

Ilkka Soronen toimi hallituksen puheenjohtajana yhdistyksen perustamis- ja rekisteröintivaiheessa. Hallitus valitsee seuraavassa kokouksessaan puheenjohtajan keskuudestaan.

Hallituksen muodostavat Paavo Koivurova (varapuheenjohtaja, Lapin Hevosjalostusliitto), Matti Rajaharju (Rovaniemen ravirata), Markus Keskimaunu (Tornion ravirata), Kari Eriksson (Oulun ravirata), Pekka Honkanen (Ylivieskan ravirata), Jyri Ahonen (Kaustisen ravirata), Jyri Saranpää (Seinäjoen ravirata), Auvo Moilanen (Kainuun ravirata), Aune Huttunen (Pohjois-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto), Helena Balac (Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto), Heli Myllykoski (Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto) ja Seppo Sivonen (Kainuun Hevosjalostusliitto).