Teinisensaatio puhalsi liekkiä hiillokseen – Eetu Kupulisoja kirjoittaa Vaihtopenkin urheilukolumnissa Kalle Rovanperän vaikutuksesta suomalaisten rallikipinään

Tälläkin palstalla on joskus tullut todettua, että oma moottoriurheilun seuraaminen loppui jotakuinkin samoihin aikoihin, kun Formulat siirtyivät maksukanaville. Ralli taasen on aina jäänyt enemmän tai vähemmän kursorisen seurannan asteelle.

Urheilua seuraava maailma kuitenkin rakastaa tarinoita, ja yhtä erittäin kiinnostavaa tarinaa kirjoittaa tällä hetkellä Kalle Rovanperä.

Hän nousi täksi kaudeksi historian nuorimmaksi tehdaskuljettajaksi rallin MM-sarjaan. Ja heti perään toisessa kilpailussaan WRC-auton ratissa historian nuorimmaksi palkintokorokkeelle yltäneeksi kuljettajaksi.

Toki moni muistaa myös videon, jossa hän tykittelee 8-vuotiaana vanhalla Toyotalla 150 kilometrin tuntivauhtia. Pohjat ovat siis kunnossa.

Kuten tunnustettu, oma tietämys rallista on hyvin vähäistä. Siksi en etukäteen tiennyt yhtään, mitä Rovanperältä saattoi debyyttikaudellaan isojen poikien seassa odottaa. Alla oli kuitenkin WRC-2 -luokan mestaruus hädin tuskin täysi-ikäisenä, mutta divarin ja pääsarjan välinen ero tapaa olla huomattava.

Toistaiseksi ajetuista ralleista saldona on viides ja kolmas tila. Joku voisi kysyä (myönnetään, sorruin tähän itsekin), onko rallimaailman huipulla taso niin kapea, että bensaa suonissaan ajava nuori suomalainen on heti maailman kärkeä.

Ehkä siinäkin on osa totuutta, mutta olen kuitenkin tullut lopputulemaan, että Rovanperä on yksinkertaisesti poikkeusyksilö, jollaisia syntyy erittäin harvoin. Hänellä on sisäsyntyinen palo kehittyä – ainakin nyt isä-Harria paremmaksi.

Rovanperän tarina iskee suomalaisuuteen erityisen syvälle lajin perinteiden vuoksi. 80- ja 90-luvuilla Suomeen tuli enemmän maailmanmestaruuksia kuin muihin maihin yhteensä.

Vuoden 2004 jälkeen pokaalia on nostanut ainoastaan kaksi ranskalaista, joten Rovanperän rakettimainen nousu on herättänyt suomalaisten rallikipinän hiilloksesta taas kunnon liekkiin. Jos ja kun Toyota-kuski kohta juhlii mestaruutta, leikki palaa täydellä teholla.

Jos rallikärpänen Rovanperän vuoksi tai jostain muusta syystä pääsee puraisemaan, ei vauhtia nähdäkseen tarvitse lähteä edes Jyväskylään asti. Nivalassa ajetaan alkukesästä asfalttisprintti Teollisuuskylässä ja loppukesästä toista kertaa Kapinaralli sorateillä.

Kenties Nivalan teilläkin nähdään tulevia WRC-mestareita.

Eetu Kupulisoja

Eetu Kupulisoja