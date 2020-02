Ylivieskan kirjastossa tarjolla digiopastusta kevään aikana keskiviikkoisin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kirjastossa on tarjolla joka keskiviikko 11. maaliskuuta alkaen toukokuun 6. päivään saakka kaksi tuntia opastusta erilaisiin digitaitoihin. Tietoiskut ja digiklinikan järjestää kirjaston opetustilassa Raudaskylän opiston Aikuisten digitaidot –hanke Digikeskiviikon nimellä.

Kahdella ensimmäisellä kerralla hankkeessa työskentelevä Sami Vuolteenaho pitää digiklinikkaa. Tarjolla on tukea digitaitoihin tai laitteisiin liittyviin pieniin tai isoihin ongelmiin

25.3. opetellaan digisanastoa ja medialukutaitoa Minna Koirikiven johdolla. Tietoisku selventää perusteista alkaen digisanastoa, joka tulee vastaan kaikkialla. Mitä ovat esimerkiksi selain, sovellus tai päivittäminen?

Digikeskiviikko saa 1.4. vieraaksi Kuluttajaliiton asiantuntijan, joka kertoo nettihuijauksista, roskapostista, hämäristä huijausviesteistä ja tarjouksista sekä perättömistä laskuista. 8.4. on Minna Koirikiven aiheena Nettiketti eli kuinka huomioida muut netissä.

Sami Vuolteenahon klinikka on auki jälleen 15. ja 29.4. Kirjaston vuoro esitellä omia digipalveluitaan on 22. huhtikuuta. Miten käytetään verkkokirjastoa, uusitaan lainoja, tehdään varauksia, luetaan e-aineistoa, lainataan tabletti tai kirjaudutaan omatoimilehtisaliin kirjastokortilla ja PIN-koodilla? Kirjastossa voi käyttää myös sähköistä kirjastokorttia, mutta mistä se löytyy?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kevään viimeisessä Digikeskiviikossa 6. toukokuuta on aiheena tietoturva. Minna Koirikivi kertoo, miten digiminää voi verkossa suojella.

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita. Valtion tuella on käynnistynyt erityisesti aikuisten digitukeen liittyviä hankkeita eri puolilla maata ja usein yhteistyökumppaneina eri hankkeilla ovat paikalliset kirjastot, näin myös Ylivieskassa.

Yhteistyössä Aikuisten digitaidot –hankkeen kanssa Ylivieskan kaupunginkirjasto on tarjonnut Digiklinikan palveluita jo viime keväästä saakka. Tuen tarve on suuri, digiklinikalla on riittänyt asiakkaita. Tukea on haettu sekä laitteiden että palveluiden käyttöön.

Kirjastot ovat valtakunnallisesti määritelleet omin voimin annettavan digituen niin, että kirjastossa neuvotaan kirjaston omien digipalveluiden käyttöä ja tietosuojaa sekä opastetaan asiakas oikean palvelun äärelle osana kirjaston tietopalvelua. Viranomaispalveluja opastetaan ja neuvotaan yleisellä tasolla, mutta asiakkaan puolesta ei käytetä palveluita. Kirjastosta saa myös tietoa muista omalla alueella toimivista digitukea antavista tahoista.

Myös perjantaina 28.2. kirjastossa on tarjolla tietoisku kirjaston e-aineistoista alakerran opetustilassa.