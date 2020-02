Ilmavoimien Big Bandissä ylivieskalais-nivalalaista puhallusvoimaa – Yhteiskonsertti Club For Fiven kanssa Akustiikassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ilmavoimien legendaarinen Big Band on tulossa konsertoimaan Akustiikkaan yhdessä a cappella -lauluyhtye Club For Fiven kanssa maaliskuun 10. päivän iltana. Big Bandissa soittaa tällä hetkellä kolme muusikkoa, jotka ovat lähtöisin Ylivieskasta ja Nivalasta.

Soittokuntaan kuuluvat pasuunaa ja baritonitorvea soittava ylivieskalaislähtöinen Timo Raudasoja, joka on myös orkesterin apulaiskapellimestari. Ylivieskassa ja Nivalassa asunut Jani Saaranen soittaa trumpettia ja toimii konserttimestarina. Nivalasta lähtöisin on pasuunaa puhaltava Mikko Koskela.

– Luimulan Alpon nokkahuilukerhosta aloitin vuonna 1976 ja sillä tiellä ollaan, soittokunnan varapäällikkö kapteeni Timo Raudasoja naurahtaa.

1980-luvun puolivälissä hän pääsi soitto-oppilaaksi Helsinkiin, mistä tie vei Vaasaan Pohjanmaan sotilassoittokuntaan vuosikymmeneksi. Vuosituhannen vaihteen jälken hän siirtyi Tikkakoskelle Ilmasotakouluun ja Ilmavoimien soittokuntaan.

– Olemme UMO:n lisäksi toinen ammattilais-big band Suomessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme menneet kovasti eteenpäin, Timo Raudasoja toteaa.

21-miehinen Big Band ja Club For Five tekivät 2017–2018 kiertueen Toivo Kärki–Unto Mononen-teemalla. Toissa kesänä yhteistyö jatkui Junnu Vainion musiikin parissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jäi sellainen tunne, että yhteistyötä pitää jatkaa ja olisi hienoa tehdä yhteinen kiertue. Reilu vuosi sitten alettiin varailla saleja ja koota ohjelmistoa, jossa yhdistyy kahden aiemman projektin musiikki.

– Ohjelmisto sopii monenlaisille kuulijoille. Pessi Levannon sovitukset ovat todella upeat ja sisältävät yllättäviä koukkuja, Raudasoja paljastaa.

Kymmenen paikkakunnan konserttisalikiertue ulottuu Helsingistä Rovaniemelle.

Club For Five on monipuolinen a cappella -lauluyhtye. Viisikko yhdistelee sovituksissaan ennakkoluulottomasti jazz-, pop-, rock- ja klassista musiikkia. Yhtyeessä laulavat Maija Sariola, Susanna Lukkarinen, Jouni Kannisto, Juha Viitala ja Tuukka Haapaniemi.

Ilmavoimien soittokunta on Suomen puolustusvoimien viidestä soittokunnasta ainoa, joka on erikoistunut viihde- ja big band -musiikkiin. Orkesterin kotipaikkana on Jyväskylän varuskunta Tikkakoskella, ja sille kertyy vuosittain yhteensä noin 120 esiintymistä.

Ilmavoimien soittokunnan päällikkökapellimestarina toimii musiikkimajuri Juha Ketola.