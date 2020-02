Mauri Sippola ja Osmo Heusala kertovat, että hiekkaa on alettava siirtämään rantaan heti, kun sää sen sallii. Heusalan mökin ja meren välillä ei ole enää kuin pieni pätkä hiekkaa, jonka myrskyaallot on leikannut pystysuoraan. Pudotus on yli pari metriä.

Hanna Parhaniemi