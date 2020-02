Ensimmäinen perustason ensihoitaja valmistui Oulaisista – Katja Jaatinen työskentelee Oulun yliopistosairaalassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perustason ensihoitaja on uusi ammatillinen perustutkinto, jonka koulutusta on järjestetty Oulaisissa koulutuskeskus Jedussa vuodesta 2018. Aikaisemminkin ensihoitoon on voinut suuntautua lähihoitajaopintojen viimeisenä vuotena, mutta nyt perustason ensihoitajan opinnot on erotettu omaksi koulutuksekseen, jossa suuntaudutaan ensihoitoon opintojen alusta asti.

Ruukista kotoisin oleva Katja Jaatinen valmistui perustason ensihoitajaksi 31. tammikuuta ensimmäisenä Jedussa. Koska aikaisemmissa opinnoissa ja hoitoalan töissä hankittu osaaminen tunnustettiin perustason ensihoitajan opintoihin, hän valmistui alle vuodessa.

Jaatinen työskentelee Oulun yliopistollisessa sairaalassa sairaanhoitajana yhteispäivystyksessä ja osastolla. Puoli vuotta hän eli käytännössä niin, että ajoi aamuksi koululle Oulaisiin ja illaksi töihin OYS:iin

Perustason ensihoitajan koulutuksessa opitaan esimerkiksi erilaisia mittauksia kuten verenpaine, verensokeri, hengitysäänet, hengitystaajuus, sydämen sähkökäyrä sekä lääkehoitoa, kipsausta ja ihmiskehon toimintaa.

Perustason ensihoitajan ammatillisen perustutkinnon voi opiskella Jedun Oulaisten yksikössä. Perustason ensihoitaja huolehtii potilaan peruselintoiminnoista kohteessa ja kuljetuksen aikana yksinkertaisen hengenpelastavan lääkehoidon ja ensihoitotoimenpiteiden avulla. Hän edistää kokonaisvaltaisesti erilaisten potilaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, kuntoutumista ja toimintakykyä.

Perustason ensihoitaja käyttää hoitovälineitä ja terveydenhuollon laitteita sekä huolehtii ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta. Hän osaa kuljettaa hälytysajossa tai siirtokuljetuksessa olevaa ambulanssia turvallisesti ennakoiden. Perustason ensihoitaja työskentelee perustason ambulanssissa tai hoitotason ambulanssissa hoitotason ensihoitajan työparina, päivystyksessä tai akuuttiosastoilla.