Ylivieskalainen Wagtails soittaa ensi kesän Nummirockissa

Ylivieskalaisten nuorten muodostama rockyhtye Wagtails soittaa ensi kesänä Nummirock-festivaaleilla. Helsingissä 20. helmikuuta pidetyssä Wacken Metal Battlen semifinaalissa Wagtails valittiin ensi kesän Nummirockissa 19. kesäkuuta pidettävään finaaliin.

Musiikkialan ammattilaisista koostuva raati valitsee finaalissa yhden kolmesta yhtyeestä soittamaan Saksaan Wacken Open Air -metallifestivaaleille, joka on yksi maailman suurimpiin lukeutuva raskaan musiikin festivaali. Nummirockissa soittavat tänä kesänä muun muassa metalligenressä tunnetut Apocalyptica, Sepultura sekä At the Gates.

Wagtails aloitti toimintansa vuonna 2015. Bändi soittaa progevivahteista, groovaavaa rockia, jossa yhdistyy 1970-luvun mystisyys sekä hard rockin tuulahdus. Bändin muodostavat kosketinsoittaja-laulaja Jenna Kosunen, basisti Paavo Vuolteenaho, rumpali Konsta Ruuska ja kitaristi Elias Ruuska.