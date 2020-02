Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pehmolelut saavat kyytiä hiihtolomaviikon päätteeksi, kun muun muassa mobiilipeleistä ja elokuvista tutut Angry Birds -hahmot saapuvat Nivalaan. Kuten virtuaalimaailmassa, myös Nivalassa niitä päästään ampumaan jättiritsalla.

Se on kuitenkin vain yksi pieni osa suurta Angry Birds Go Snow -tapahtumaa, joka rantautuu nyt ensimmäistä kertaa Nivalaan ja siellä Kyösti Kallion koulun pihamaalle.

– Kyseessä on hiihtolomaviikon huipennus. Tapahtumaan voi tulla kokeilemaan sellaista, mitä ei ole ennen saanut kokeilla, ja nauttimaan kivasta talvipäivästä. Voin melkein taata, että kaikilla tulee olemaan mukavaa. Nauravia naamoja ja punaisia poskia, niitä nähdään varmasti, Nivalan Kuntorimmin puheenjohtaja Laura Jaakola lupaa.

Jaakola korostaa, että kyseessä on erittäin monipuolinen matalan kynnyksen tapahtuma, johon osallistuminen ei jää ainakaan rahasta kiinni: tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy, ja paikalla olevassa nuotiokioskissa hinnat pidetään mahdollisimman matalina.

– Jos jostain syystä perheet eivät pysty lähtemään hiihtolomareissulle, ainakaan ”Änkkäreihin” osallistuminen ei ole rahasta kiinni. Tapahtuma on maksuton, ja jokaiselle varmasti löytyy tekemistä.

Aktiviteettien lista hiihtolomaviikon sunnuntain tapahtumassa on pitkä ja komea. Jättiritsa-ammunnan lisäksi paikalta löytyy muun muassa mäenlaskua, geokätköilyä, lumikenkäilyä, maastopyöräilyä, kepparirata, pienille suunnattu temppurata, pallopelipiste sekä suuntamysteeripeli.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Uusimpana rekrytointina saamme paikalle myös Nivalan vapaapalokunnan, Laura Jaakola mainitsee.

Tapahtuma on suunniteltu kaikenikäisille. Suomen Ladun esitteissä pääkohderyhmäksi mainitaan 6–10-vuotiaat, mutta Jaakola painottaa, että Nivalassa on yhtälailla huomioitu myös perheen pienimmät.

Kuten kaikkien ulkotapahtumien, myös Angry Birds Go Snow’n suhteen järjestäjät ovat olleet huolissaan eniten säätilasta. Vaikka lumi esiintyy myös tapahtuman nimessä, ei lumettomuuskaan olisi laittanut karkeloita vaakalaudalle.

– Välillä on epätoivo vallannut, kun vettä on tullut, mutta tämä on tapahtuma, joka järjestetään, vaikka lunta ei olisikaan. Eihän sitä Etelä-Suomen tapahtumissakaan ole ollut. Toki lumesta on paljon hyötyä, ja tällä hetkellä näyttää, että pääsemme myös tekemään lumiukkoja, Jaakola viittaa samaan aikaan samassa paikassa järjestettävään Ulkona kuin lumiukko -tapahtumaan.

Änkkäreiden merkeissä ulkoiltiin Ylivieskassa kaksi vuotta sitten. Jouko Liikanen

Nivalan Kuntorimpi on Oulun Latualueen Angry Birds Go Snow -tapahtuman pääjärjestäjä, mutta yksin se ei luonnollisestikaan voisi noin massiivista tapahtumaa järjestää. Laura Jaakola laskee, että talkooväen suuruus on tällä hetkellä 120–130 henkilöä ja naapurikuntien latuyhdistyksiltä on saatu korvaamatonta apua.

Yhteistyökumppaneita tapahtumalla on yli 30, kun paikalliset yritykset ovat lähteneet yllättävänkin innokkaasti mukaan tukemaan.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset järjestävät tänä vuonna tapahtumia yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla, joista Nivalan tapahtuma on viimeinen yhtä aikaa Seinäjoen kanssa.

Vastaava tapahtuma on aiemmin järjestetty Kalajokilaaksossa esimerkiksi Ylivieskassa kaksi vuotta sitten. Silloin paikalla oli 4 000 kävijää. Mikä on Nivalan tapahtuman kävijätavoite?

– En uskalla sanoa yhtään pienempää lukua kuin 4 000. Se on Ylivieskan kävijämäärän perusteella realismia, ainakin, jos on hyvä keli.

Angry Birds -hahmoista ison mustan Pommi-linnun voi bongata Nivalasta jo ennen varsinaista tapahtumaa. Pommin löytää ainakin huomenna perjantaina S-marketista, jonne voi myös toimittaa Angry Birds -hahmoja esittävän piirroksen.