Nivalan Tillarigalleriassa on esillä metsän ja puutarhan parhaat puolet – Maalauksistaan tunnettu ylivieskalainen Sinikka Mattila toi näyttelyyn myös valokuvia ja patsaita

Puutarha on näyttelyn nimen mukaisesti kantava teema Tillarigalleriassa esillä olevassa Sinikka Mattilan näyttelyssä Minun puutarhani.

Pitkän linjan kuvataiteilijalle kyseessä on 15. näyttely, mutta edellisestä ehti vierähtää kymmenen vuotta. Siinä ajassa ylivieskalainen Mattila antoi harrastuksen viedä kunnolla mukanaan, kun hän valmistui taiteen maisteriksi ja vaihtoi hoitoalan työt lukion kuvataideopettajan hommiin.

Nivalan näyttelyn töistä valtaosa on viime vuodelta, osa on vanhempaa tuotantoa ja tuoreimmat tämän vuoden mallia.

– Puutarhanhoito on ollut minulle aina rakas harrastus, jonka olen saanut jo äidinmaidosta. Näyttely on laajentunut myös metsän puolelle, kun liikun paljon myös luonnossa, Sinikka Mattila taustoittaa.

Sinikka Mattilan patsaissa toistuvat ihmishahmot. Eetu Kupulisoja

Omaksi tekniikakseen Mattila nimeää akvarellimaalauksen, josta hän aina käy vierailulla muissa tyyleissä, mutta jonka pariin hän aina palaa. Akvarellien lisäksi esillä on myös akryylimaalauksia.

Lisäksi Tillarigalleriassa nähdään nyt ensimmäistä kertaa myös Mattilan valokuvia.

– Kamera on ollut aina mukana ja olen kuvannut aiheeksi, mutta nyt olen käynyt myös kursseja valokuvaukseen. Esillä on kaksi Kuusamo-opiston kurssilla otettua kuvaa.

Järjestelmäkameran lisäksi Mattila kuvaa hämmästyttävän hyvälaatuisia kuvia myös kännykällä erillisen zoom-objektiivin kanssa. Hän on huomannut, että sillä yhdistelmällä saa pehmeitä, maalauksellisia otoksia.

Mattilalta löytyisi hienoja kuvia myös muun muassa vaellukselta Alpeilta, mutta näyttelyn hän halusi rajata kotimaan luontoon.

Kännykällä vai ammattilaiskameralla otettuja kuvia? Oikea vastaus on ensiksi mainittu. Eetu Kupulisoja

Vanha legenda kertoo, että varmin tapa pilata harrastuksensa on tehdä siitä työ. Miten ammattilaistuminen on vaikuttanut Sinikka Mattilan taiteentekoon?

– Se on nostanut rimaa. Aikaa näyttelyiden tekoon ei jää niin paljon ja ideat menevät pitkälti koulumaailmaan. Toisaalta nuoria katsomalla tulee itsekin innostuttua, ja kokeiltua samoja juttuja itsekin.

Opettajan kesälomat Mattila käyttää usein puutarhanhoidon lisäksi erilaisille kursseille osallistumiseen. Kursseilta hän hakee ja saa uutta näkemystä sekä myös uutta energiaa.

Maalausten ja valokuvien lisäksi esillä on myös patsaita. Tillarigalleriassa nähdään kipsi- ja sementtiveistoksia, mutta taiteilijan kotoa löytyy myös moottorisahalla veistettyjä karhuja ja pöllöjä. Myös pajuteoksia löytyy taiteilijan puutarhasta ja kuistilta.

– Moottorisahalla veistäminen on voimalaji, jota olen parina vuonna kokeillut. Mieheni tosin on todennut, että saha on siinä kärsinyt, että kuulemma pitäisi ostaa oma, Sinikka Mattila naurahtaa.