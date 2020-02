Ylivieskan ja Alavieskan hallitukset samaa mieltä eläinklinikan tilojen myymisestä – Jokilaaksojen Eläinklinikka Oy:n toiminta lopetetaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan raviradan varikkoalueella toimineen Jokilaaksojen Eläinklinikka Oy:n toiminta lopetetaan. Yhtiö on päättänyt myydä omistamansa osan raviradan klinikkarakennuksesta Jokilaaksojen Ravikeskus Oy:lle. Asiasta on kysytty näkemystä myös kuntaosakkailta. Maanantaina kokoontunut Ylivieskan kaupunginhallitus piti eläinklinikkatilojen myyntiä perusteltuna. Myös viime viikolla kokoontunut Alavieskan kunnanhallitus hyväksyi klinikkatilojen myynnin.

Eläinklinikalla ei ole enää ollut vuokralaisina eläinlääkäreitä, joten se on velkaantunut Jokilaaksojen Ravikeskus Oy:lle, joka on vastannut tilojen ylläpitokustannuksista toukokuusta 2018 lukien.

Nyt eläinklinikkayhtiö on päättänyt myydä osansa klinikkarakennuksesta Jokilaaksojen Ravikeskus Oy:lle 10 000 eurolla, jolla hoidetaan ravikeskukselle kertynyt velka. Rakennus on tarkoitus ottaa raviurheilua palvelevaan hyötykäyttöön. Rakennuksen toisessa päässä on Jokilaaksojen Ravikeskuksen varikkokahvila ja ohjastajien pukutilat. Sähkö- ja vesiliittymän omistaa Ravikeskus.

Ylivieskan kaupunki ja Jokilaaksojen Ravikeskus Oy omistavat kaksi kolmasosaa klinikan osakemäärästä. Muita kuntaosakkaita ovat Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Oulainen ja Sievi. 1986 perustetun yhtiön tarkoituksena oli turvata eläinklinikkatoiminta Kalajokilaaksossa ja taata kaikenkokoisille eläimille asianmukaiset hoitotilat.

Yrityksen eläinlääkäreinä toimineet Katri ja Antti Helminen ovat muuttaneet vastaanottonsa raviradalta Ylivieskan keskustaan. Kaustisella Nikulan hevosklinikkaa pyörittävä Jaana Tainio piti jonkin aikaa vastaanottoa Ylivieskassa, mutta klinikalle ei ole löytynyt vakituista jatkajaa. Lisäksi tilat ovat perusteellisen remontin tarpeessa.

Ylivieskan kaupungille tilanteesta kirjelmöinyt Jokilaaksojen Eläinklinikan johto toteaa, että yleisesti Suomessa on vallalla voimakas eläinklinikoiden keskittyminen, mikä on johtanut pienten klinikoiden alasajoon.

Ylivieskan kaupunki omistaa Jokilaaksojen Eläinklinikka Oy:n osakkeista noin 49 prosenttia. Osakkeiden arvo on kaupungin taseessa vajaat 29 000 euroa.