Talvilomaviikoilla Kalajoen matkailun kohderyhmä lähialueella – Kesäkaudella matkailijat tulevat kauempaa

Kalajoki ei ole yleisesti kovin tunnettu hiihtopaikkakunta, mutta lumitilanne kiinnostaa silti talvilomailijoita. Kalajoen Matkailuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Johanna Rautio sanoo, että kyselyitä latujen kunnosta tulee talvilomaviikkojen aikana.

– Suurin osa meidän talvilomaviikkojen matkailijoistamme on lähialueelta. He eivät ole menossa Lappiin asti ja he haluavat myös hiihtää sisällä tapahtuvien aktiviteettien lisäksi. Kalajoella matkailijalle on tarjolla paljon tekemistä ja miniloman viettäjälle lumitilanne ei kuitenkaan ole kynnyskysymys.

Kalajoen majoitustarjonnan varaustilanne näyttää Raution mukaan Keski- ja Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkojen ajalle hyvältä.

– Santa’silla majoitustilat täyttyvät perinteisesti hiihtolomaviikoilla tuettujen lomien asiakkaista. Keskusvaraamolla mökkeihin ja asuntoihin majoittuu perheitä. Paras viikko on yleensä ollut viikko yhdeksän, mutta nyt Koululiikuntaliiton maastohiihdot nostivat majoitustilojen varausastetta jo viikkoa aiemmin.

Rautio arvioi, että haasteellinen lumitilanne ympäri Suomea innosti ihmisiä lähtemään liikkeelle sinne, missä kisat pystyttiin järjestämään, koska monia hiihtokisoja on jouduttu tämän talven aikana perumaan. Vaikka Kalajoelle matkataan muutenkin, erilaiset tapahtumat ympäri vuoden nostavat kävijämäärää huomattavasti.

– Kohderyhmämme on talvella lähialueen lomailijat, mutta Kalajoki on otettu myös välietapiksi matkalla Lappiin tai takaisin. Täällä yövytään pari yötä ja käydään uimassa ja esimerkiksi Super Parkissa. Pääosa talvilomaviikkojen matkailijoista tulee kuitenkin Oulun ja Vaasan väliltä. Kesällä päämatkailijajoukko tulee selvästi kauempaa pääkaupunkiseudulta ja Pirkanmaalta. Ympäri vuoden viikonlopujen minilomailijat ovat lähialueelta.

Vaasasta Kalajoelle perheensä kanssa hyvinvointilomaa vietämään tullut Leila Roininen kertoo, että perhe käy vuosittain Kalajoella. Etäisyys on sopiva, ja Kalajoki on matkalla Tornioon hyvä paikka pysähtyä.

– Olen opintovapaalla ja hain tuettua lomaa, josta nyt nautimme viiden päivän ajan. Viikkoon mahtuu paljon ohjelmaa kaikenikäsille, eikä alkuviikon lumeton ja huono sää ole haitannut, koska tekemistä on niin paljon. Menemme kyllä myös hiihtämään, jos olosuhteet myrskyn jälkeen paranevat, Roininen keroo perheen suunnitelmista.

Ulkomaan matkailijat ovat Kalajoella kasvava matkailijaryhmä, jonka eteen on tehty määrätietoista työtä jo vuodesta 2015 aloitetun kansainvälisen matkailunkehittämishankkeen kautta.

– Yhteishanke Oulun alueen, Rokuan, Syötteen ja Limingan kanssa mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden tekemisen ulkomaille. Kohdemaina ovat saksankielinen Keski-Eurooppa, naapurimaista etentenkin Ruotsi, jonkin verran Norja ja Venäjä ja Aasiassa Japani ja Kiina. Markkinointi tapahtuu myyntimatkojen, matkanjärjestäjien vierailujen ja tilaisuuksien ja erilaisten markkinointimateriaalien avulla. Paljon on tehty, ja tulokset eivät näy heti. Meillä on paljon potentiaalia, mutta se vahvuus pitää löytää, Johanna Rautio sanoo.

Koulujen kansainväliset viikot ja tuulivoimaloiden työntekijät työmatkailussa näkyvät jo kuitenkin tilastoissa, ja tavoitteet onkin suunnattu enemmän koulutus- ja työmatkailupuolelle kuin varsinaiseen lomailuun.

– Meillä on jo pitkä kokemus opiskelijoiden vaihto-ohjelmasta Japanin kanssa. Nyt kokemukset on tuotteistettu ja myymme koulutuspaketteja opiskelijoille ja tutustumispaketteja opettajille. Rakenteilla oleva Merenojan koulu on potentiaali, jota hyödynnämme myös matkailussa. Kalajoen tavoitteena ei ole tarjota samoja asioita kuin Lapissa.

Koronavirusepidemiaon vaikuttanut myös Kalajoella, mutta koska Kiina ei ole varsinaista markkinoinnin kohdealuetta, sen vaikutus on pieni.

-Yksi suunniteltu kiinaisryhmä siirtyi keväältä syksyyn. Tilannetta joudutaan tietenkin seuramaan tarkasti, mutta matkailijamääriin se ei meillä ole vaikuttanut, Rautio kertoo.