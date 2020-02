Maakunta valmistautuu uuteen ohjelmakauteen – Tulossa uusi rahasto EU:n hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö sekä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen valmistelun sihteeri Päivi Keisanen esitteli EU-ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun ajankohtaisen tilanteen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksensa Oulussa viime viikolla.

Keisanen kertoi, että valtioneuvoston tasolla on linjattu, että Suomeen tehdään yksi rakennerahasto-ohjelma. Koko Suomen kattavaan ohjelmaan sisällytetään kuitenkin oma kokonaisuus harvan asutuksen erityistoimille Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Uuteen ohjelmaan tultaneen sisällyttämään uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF. Uusi rahasto liittyy EU-komission Green Deal eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteeseen saavuttaa EU:ssa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Itä- ja Pohjois-Suomessa on valmisteltu erillinen strategialuonnos, joka on lähetetty Työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuun lopussa. Ministeriön tavoitteena on, että Suomen rakennerahasto-ohjelman luonnos olisi valmiina EU-komissiota varten huhtikuun alussa.

MYR:n kokouksessa puollettiin kahdeksaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja yhdeksää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Yhdelle ESR-hankkeelle MYR antoi kielteisen lausunnon.

Lopullisen päätöksen puollettujen hankkeiden rahoittamisesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.