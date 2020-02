Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: TVL muutti nimensä Tielaitokseksi, Ylivieskassa toimi tiemestaripiiri

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso uutisoi 30 vuotta sitten TVL:n eli tie-ja vesilaitoksen organisaatiouudistuksesta:

Tie- ja vesirakennuslaitos muuttui eilen tielaitokseksi. Tapauksen kunniaksi Ylivieskan tiemestaripiirissä pidettiin toiminnan esittelypäivä. Toiminta muuttuu entistä enemmän palveluhenkiseksi ja TVL:n perinnekuvan päälle saa vetää henkselit.

TVL:stä elää sitkeästi kuva, jonka mukaan se on byrokraattinen, tehoton, asiakaskielteinen ja perinteissä kiinni pysyvä. Mielikuva syntyi suuren työttömyyden aikoihin, jolloin laitos joutui työllistämään kymmenittäin ja sadoittain työntekijöitä, joille kaikille ei ollut mielekästä työtä. Nyt nämä aikansa eläneet mielikuvat saa unohtaa. Tiemestaripiirin toiminta on tulostavoitteellinen ja se on jo pitkään tehnyt työtä muutokselle palvelukeskeisempään ja ihmisläheisempään suuntaan. Hyvä esimerkki siitä oli eilinen avoimien ovien päivä kahvitarjoiluineen.

Ylivieskan tiemestaripiirin toiminta on jo pitkään ollut tehokasta. Esimerkiksi taloudellisuudessa Ylivieska oli viime vuonna Keski-Pohjanmaan piirissä kolmanneksi paras. Tämä on osaltaan tullut mahdolliseksi työntekijöiden tehokkaalla kouluttamisella. Puolet henkilökunnasta osaa käyttää kaikkia mahdollisia tiekoneita. Keski-Pohjanmaalta ei toista vastaavaa piiriä löydy.

Ylivieskan tiemestaripiiri käyttää 10 miljoonan markan budjetista noin puolet teiden kunnostukseen. Hoidon osuus on 2,4 miljoonaa. Hoito on juuri se asia, joka näkyy päivittäin tienkäyttäjille.