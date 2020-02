Vauhdikasta Aamuvirkkujen maalaiskomediaa Ylivieskassa– Lue arvio ja katso kuvat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Leporannan täysihoitolassa, Eevi-emännän (Terttu Tupala) ja hänen tyttärensä Elisan (Eija Hautamäki) hoivissa majailee monenmoista väkeä. On professori Ervanne (Milja Kallio), jonka intohimona on tutkia keisarinaikaisia maanomistusoloja, maanmittausinsinööri Jaatinen (Terho Nisula) työkomennuksella ja tuntematon julkkisnäyttelijä Lucander (Eeva Hannula). Pian joukkoon liittyy myös rouva Leisi (Maire Takalo) joka tutkii mielellään miesten lompakon paksuutta.

Matti Wannen maalaiskomedia Kuin Telkkä Pöntöstä on Aamuvirkkujen tämän kevään naurupläjäys. Eija-Liisa Pokin ohjauksessa on harjoiteltu kelpo hupailu, joka saa katsomon purskahtelemaan.

Leporannassa meno nimittäin yltyy juonenpunonnaksi, jolla tavoitellaan tilanomistaja Eerikki Saarelaisen (Jukka Kukkola) hyväksyntää uudelle tiehankkeelle, kun tavanomaiset keinot eivät isännän päätä käännä. Monta reissua saavat kunnanjohtaja (Eeva Katoniemi) ja hallintojohtaja (Riitta Erkkilä) tehdä hankkeen eteen änkyrän isännän käännyttämiseksi.

Romantiikkaa on ilmassa, kuten maalaiskomediaan kuuluu. Kylän asukaista Lyydia (Aini Kopakkala) on hyysännyt siipimies Unskia (Ilpo Nurmenniemi), mutta nyt on mitta täynnä. Maanmittarin apulainen (Marja-Leena Sivonen) sen sijaan peittää romantiikan kaipuunsa kujeittensa taakse.

Kun kaikki juonenkäänteet on käyty läpi, koittaa onnellinen loppu, kuten jo alussa oli arvattavissa.

Aamuvirkut ei ryhmänä osoita väsymisen merkkejä – päinvastoin. Ryhmän sitoutuminen ja keskinäinen luottamus tekevät siitä aivan omanlaisensa. Hauskaa osataan pitää ja välittää se myös yleisölle.

Arja Päivärinta