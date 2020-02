Raution Kisailijoiden Anna-Maria Tokola nosti kolme SM-kultaa – ja kolme Suomen ennätystä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Raution Kisailijoiden Anna-Maria Tokola haki kaiken mahdollisen Porin SM-lavalta voittaessaan 55-kiloisten painonnoston Suomen mestaruudet kaikilla nostotavoilla. Lopputulos oli 175 (76, 99) kiloa kaikkien tulosten ollessa Suomen ennätyksiä. Tokolan pistekertymä oli naisten avauspäivän toiseksi korkein.

Viime vuosina kahden lapsen äidiksi tullut Anna-Maria Tokola on kilpaillut säästeliäästi säilyttäen kuitenkin peruskuntonsa ja päästen aika nopeasti tuloskuntoonkin. Porin kilpailu osoitti, että hänellä on niin halutessaan edelleen mahdollisuus nousta kansainvälisiinkin kilpailuihin.

32-vuotias Tokola on voittanut vuosina 2004–2016 yksitoista kokonaiskilpailun Suomen mestaruutta ja valittu vuoden painonnostajaksi 2009, 2010, 2012 ja 2015. Naisten Euroopan mestaruuskilpailuissa hän on sijoittunut kuudeksi ja seitsemänneksi. Hänet palkittiin 23-vuotiaiden EM-pronssilla 2010. Suomen ennätyksiä on kirjattu sekä aikuisten että juniorien sarjoissa.

Kalajoen Junkkareiden Fanni Niemelä työnsi avauspäivän myöhäisessä iltakilpailussa 64 kilon sarjassa 83 kiloa, joka ei riittänyt mitalisijoitukseen. Tempauksessa hän jäi ilman tulosta.