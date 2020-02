Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan VPK nimettiin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen historiassa toisen kerran vuoden sopimuspalokunnaksi tänään lauantaina.

Keskeisimmät perusteet nimittämiseen ovat VPK:n vahvat ja aktiiviset eri osastot. Nivalan VPK:ssa hälytysosastolla on 36 henkilöä, nuoriso-osastolla on kaikkiaan 17 nuorta, ja naisosastollakin kahdeksan henkilöä. Veteraaniosastossa on mukana puolestaan 17.

Nuoriso-osaston toimintaa VPK on kehittänyt merkittävällä tavalla vuosien saatossa ja vuonna 2019 VPK perusti varhaisnuoriso-osaston, jossa on 13 jäsentä

Lisäksi Nivalan VPK:n jäseniä osallistuu aktiivisesti pelastuslaitoksen ja koko Pohjois-Suomen nuoriso-osastojen toiminnan kehittämiseen. Palokuntanuorten kouluttajat hakeutuvat aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta todetaan.

– Hälytysosaston toiminta ja suorituskyky ovat laadukkaalla tasolla. Lähtövarmuus ja toimintakyky ovat hyvät, hälytysosastossa on 16 savusukeltajaa. Palokunnan toimintavalmiusajat ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Toimintavalmiuden tavoiteaika toteutuu kaikista kiireellisistä tehtävistä 94 prosenttisesti, kertoo pelastusjohtaja Jarmo Haapanen.

Nivalan VPK:n naisosasto on jo vuosia vastannut paikkakunnan esikoululaisten turvallisuusviestinnän koulutuksesta ja huolehtii aktiivisesti myös tarvittavasta muonitustoiminnasta.

Nivalan VPK on perustettu 1914 ja on siten pelastuslaitoksen alueen toiseksi vanhin palokunta.

Aiemmin vastaavan vuoden sopimuspalokunta-nimityksen ovat saaneet Pyhännän VPK 2013, Pyhäjoen sopimuspalokunta 2014, Nivalan VPK 2015, Kestilän VPK 2016, Raution sopimuspalokunta 2017 ja Pyhäsalmen VPK 2018.