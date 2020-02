Kalajokilaakso seuraa päivän urheilutapahtumia – Lauantaina Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot Kalajoella ja Sievi FS futsal-liigan kamppailussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso seuraa viikonlopun urheilutapahtumia verkkosivuillaan. Lauantaina on luvassa muun muassa juttua Kalajoella alkaneista kaksipäiväisistä Koululiikuntaliiton mestaruushiihdoista. Mukana on lähes 600 nuorta hiihtäjää. Sievi FS taistelee futsal-liigan pudotuspelipaikasta ja yrittää hakea pistelisäystä viikonlopun kahden vieraspelin reissultaan. Lauantaina Sievi pelaa Espoossa, jossa se kohtaa liigassa kolmantena majailevan GFT:n. Raporttia ottelusta on luvassa noin kello 18.

Kalajoen hiihtojärjestelyistä kertova juttu löytyy täältä:

"Sellainen usko meillä on" – Kalajoki järjestää säätä uhmaten Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot, mukana liki 600 hiihtäjää