Nivalan futsalhuippu Jarmo Junno jatkaa maajoukkueen luottopelaajana – Historiallinen MM-kisapaikka häämöttää kahden pelin päässä

Suomen miesten futsalmaajoukkue leireilee Eerikkilässä 7.–10. maaliskuussa. Leiri on osa valmistautumista futsalin MM-jatkokarsintaan, jossa Suomi kohtaa Serbian kaksiosaisessa ottelusarjassa.

Suomen maajoukkue ihastutti koko futsalmaailmaa tammikuun lopulla futsalin MM-karsintapeleissä Portugalissa. Tasapelit Italiaa ja Portugalia vastaan käänsivät katseet pohjolaan. Suomen hioutunut joukkuepeli vei sinivalkoiset Euroopan kahdeksan parhaan joukkoon MM-karsinnoissa. MM-kisapaikka häämöttää vain kahden ottelu päässä. Näissä otteluissa Suomi kohtaa Serbian ja voittaja saa paikan maailmanmestaruuskisoihin.

Päävalmentaja Mićo Martić on nimennyt leirille pääosin tutun 20 pelaajan ryhmän. Mukana on joukkueen luottopelaajiin kuuluva nivalalaislähtöinen Jarmo Junno, joka oli kovassa vireessä Portugalin turnauksessa.

– Meillä täytyy olla laaja materiaali ja sen takia on hyvä, että meillä on hyviä pelaajia paikkaamaan. Kaikki ovat hyvässä kunossa ja haluavat voittaa. Käymme leirillä läpi tulevaa vastustajaa ja omaa peliämme tietenkin myös. Mitä vain tapahtuu, me olemme valmiina, Martić sanoo.

Sievi FS:n liigajoukkueesta Tornion riveihin vaihtanut Jarmo Junno kommentoi pari viikkoa sitten MM-jatkokarsintapelejä Kalajokilaaksolle seuraavasti:

– Puhutaan isoista asioista. Se on lähellä absoluuttisesti parasta, mitä futsalpelaajana voi saavuttaa, jos pääsee MM-kisoihin. Siellä on kaikki maailman parhaat saman tapahtuman ympärillä. Ei tällaisesta maajoukkuemenestyksestä ole osannut haaveilla. Kaikki on tulevaisuudessa mahdollista, kuten ollaan nähty.

Suomen joukkue valmistavalle leirille:

Maalivahdit (4): Kasper Kangas, Akaa Futsal, Antti Koivumäki, GFT, Niila-Ville Laitinen, KaDy, Juha-Matti Savolainen, MNK Crnica.

Kenttäpelaajat (16): Henri Alamikkotervo, ToPV, Panu Autio, GFT, Miika Hosio, Miikka Hurme, Akaa Futsal, Tero Intala, Akaa Futsal, Jarmo Junno, ToPV, Juhana Jyrkiäinen, Akaa Futsal, Jani Korpela, BTS Rekord, Sergei Korsunov, KaDy, Mikko Kytö, ä, KaDy, Lassi Lintula, KaDy, Teemu Lukkari, KaDy, Jussi Nyström, Akaa Futsal, Markus Rautiainen, KaDy, Antti Teittinen, Ilves FS, Iiro Vanha, ToPV.

Futsalin MM-jatkokarsinta:

1. ottelu 9.4. 18.00 Serbia-Suomi, Hall Čair, Niš

2. ottelu 12.4. 16.00 Suomi-Serbia, Energia Areena, Vantaa

