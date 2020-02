Vanhat valtaojat perkauksen tarpeessa – Valtio ei enää huolehdi peruskuivatuksesta, ojitusyhteisöjä patistetaan nyt hankkeen avulla kunnostustöihin

Jos ojitusyhteisö teettää valtaojalle suunnitelman, on valtion avustus 40 prosenttia. Sisällyttämällä hankkeeseen vesiensuojelutoimia voi avustus olla jopa 100 prosenttia.

– Vaikka ojitusyhteisö olisi perustettu vuosikymmeniä sitten, se on voimassa ja jokaisen osakkuus on ojan varrella olevassa maassa kiinni.

Seuraava vaihe on ottaa yhteyttä kaikkiin maanomistajiin, ilmoittaa tilanteesta ja kehottaa kutsumaan ojitusyhteisö aloituskokouksen avulla koolle.

– Selvitämme mikä oja on kyseessä, ja onko alueella ojitusyhteisöä. ELY-keskuksen arkistoista löytyy vanha suunnitelma ja tieto siitä, mitkä tilat ojitusyhteisöön kuuluvat. Sen jälkeen kiinteistötietoja päivitetään, jotta tilojen nykyiset omistajat saadaan selville.

Hankkeeseen yhteyttä ottava maanviljelijä tyypillisesti kertoo, että maiden lävitse menevä valtaoja tulvii, peltojen salaojat eivät vedä ja vesi on korkealla, koska valtaoja on tukkeutunut.

– Valtaoja virtaa yleensä pelto- sekä metsämaiden läpi. Maanomistaja kuuluu ojitusyhteisöön, jos hän on ojan hyötyalueella, joka näkyy vanhassa valtaojasuunnitelmassa. Ojitusyhteisön velvoitteena on pitää huoli kuivatusverkostosta ja omien valtaojien kunnosta.

– Vanhoissa ojitusyhteisössä ei tiedetä, ketä siihen kuuluu, mitkä ovat ojitusyhteisön säännöt ja kuinka pitkästi kunnossa pidettävää valtaojaa ojitusyhteisöllä on. Hanke pyrkii täyttämään sekä tiedon että taidon puutetta ja auttamaan ojitusyhteisöjä saamaan kaikkia sen jäseniä hyödyttävän aktiivisen toiminnan alkuun, Sikkilä kertoo.

Valtio luopui ensin projektien vetämisestä ja suunnittelusta, ja 2000-luvun taitteessa se lopetti valtaojien kunnostukset kokonaan. Vastuu kuivatusverkoston kunnossapidosta on nyt ojan varren maanomistajien ojitusyhteisöillä.

– Valtio hoiti kuivatusasioita avaimet käteen periaatteella 1990-luvulle saakka ja valvoi, että ojat pysyivät kunnossa. Jos isäntä soitti, että oja on tukossa, valtion puolesta hoidettiin suunnitelma, ojitusyhteisön kokoon kutsuminen ja työn valvonta, jolloin ojat pysyivät kunnossa, Sikkilä kertoo.

Suurista peruskuivatusojituksista pääosa tehtiin jo ennen 1980-lukua. Aikoinaan muodostettujen ojitusyhteisöjen toiminta on ollut heikkoa.

– Suomessa ei voi viljellä ilman tehokasta kuivatusta, ja siksi meillä on kaivettu satoja tuhansia kilometrejä avo-ojia. Valtaojat vooivat olla yli 50 vuotta vanhoja eikä niitä ei ole pidetty kunnossa, projektipäällikkö Markus Sikkilä insinööritoimisto Maveplan Oy:stä kertoo.

Maa- ja metsätalousmaiden peruskuivatuksessa on vuosikymmenten mittaan syntynyt merkittävä valtaojien kaivuuvelka. Siksi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistetty kaksivuotinen hanke, joka auttaa maanviljelijöitä ja maanomistajia ojien aktivoimaan uinuvat ojitusyhteisöt ja käynnistämään kaivuutyöt.

Ylivieskan Pylväällä löytyi yhteinen tahto

Tuovi Pulkkanen

Marko Sorvisto on toimitsijana Ylivieskan Pylväällä toimivassa ojitusyhteisössä, joka on kunnostanut viljelymaiden kuivatukseen vaikuttavan valtaojan. Alun perin ojitusyhteisössä oli kymmenen osakasta, mutta tilusjärjestelyjen myötä osakasmäärä on pudonnut neljään.

– Tietoa, apua ja neuvoja ojitusyhteisön perustamiseen ja sen marssijärjestykseen on saatavilla, mutta jonkun on hoidettava yhteydenpito ojitusyhteisön jäsenten kesken. Saimme salaojasuunnittelijalta apua kilpailutuksen tekemiseen ja kustannusositukseen sekä tarjouksien hyväksymiseen.

Pylvään ojitusyhteisön alueella ojastot oli kaivettu 30 vuotta sitten.

– Alueella on tehty metsäojituksia, ja kun vesi lähtee valumaan yläjuoksulta alaspäin, alajuoksulla olevat ojastot ovat tukossa ja riittämättömiä tämän päivän tarpeisiin. Pahin tilanne oli tilan ympärillä olevalla alueella, jossa maan kaltevuus oli nollassa, eikä vesi päässyt eteenpäin.

Pahimmillaan peltojen salaojat toimivat sulamisvesien aikana väärin päin.

– Kaikki kotimaiset viljelykasvit vaativat hyvän vesitalouden ja pH:n, että viljely onnistuu. Lypsykarjatilalla viljellään viljaa ja kerätään nurmea monta kertaa kesässä isoilla koneilla, joten peltojen pitää olla kunnossa.

Ojitukset tehtiin tilusjärjestelyjen jatkoksi, mutta ensimmäiset kanavahankkeet ojitusyhteisön viljelijät tekivät jo ennen sitä, koska tilanne oli niin huono.

– Meillä oli aktiivisesti mukana Maanmittauslaitoksen insinööri ja salaojasuunnittelija, jotka esittelivät asiaa alueen maanomistajille.

Sorvisto sanoo, että ojituksiin oli kaikkien maanomistajien tahto.

– Me teimme päätöksen, että ojituksen kustannukset jaettiin viljelijöiden kesken, ja metsänomistajille jyvitettiin kuluja vain niiltä osin kuin heidän metsänsä vastasivat ojastoon. Myös viljelijöiden omalle työlle laskettiin hinta.

Hankkeen kustannusarvio oli 170 000 euroa, johon saatiin ELY-keskukselta avustusta 40 prosenttia. Ympäristönhoidollisiin töihin saatiin avustusta 100 prosenttia.

Hankkeessa kaivettiin kanavaa 4 kilometriä ja tehtiin putkiojia. Hyötyalueella hehtaareja oli kaikkiaan 75. Hankkeen omarahoitusosuus koostui omasta työstä kanavien kaivamisen jälkeen, ja siihen sisältyi maamassojen ajamista ja tasoittamista. Niiden arvioitu kesto on useita satoja tunteja.