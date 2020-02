Pakinoistija P. Veitsi on sitä mieltä, että ikä on muutakin kuin numeroita: Päivä pääministerinä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

pp.veitsi@gmail.com

Ikä on kummallinen asia. Eipä ole aikaakaan, kun monesti ajattelin, että olen tuohon ja tuohon asiaan liian nuori. Sitä ihmetellessä vuodet vierähtivät ja nyt huomaan, että aika on ajanut ohi. Nyt ikää on moneenkin asiaan liikaa. Ruppi alkaa rapistua, eikä taivu enää mihin vain, vaikka mieli tekisi. Jääkiekkokaukalossa spagaatti johtaa nivusen revähtämiseen. Tikapuita noustessa jalkaa saa sovitella tosissaan puolan päälle, ettei suistu päälleen alas.

Työkavereista suuri osa ei ollut vielä syntynytkään, kun itse aloittelin työuraa. Jopa valtaosa tärkeimmistä ministereistä on itseä nuorempia. Pääministeri näyttää lehtikuvissa harmaapäisten kollegojensa joukossa yläkouluikäiseltä työelämään tutustujalta viettämässä päivää pääministerinä. Kuin Liisa ihmemaassa.

Sanotaan, että ikä on vain numero. Kyllä ikä on muutakin. Ikä on rapistuvasta kuoresta huolimatta muun muassa kokemusta ja näkemystä sekä niiden mukanaan tuomaa harkitsevuutta. Nämä ominaisuudet vain ovat nykymenossa kärsineet pahan inflaation. Nyt arvostetaan kirjaviisautta, dynaamisuutta ja notkeutta, jota keski-ikään ehtineet eivät aina edusta. Kokemus ja vuosien kuluessa omaksuttu hiljainen tieto eivät ole arvossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kansamme vanhenee kovaa vauhtia. Eläkeikiä nostetaan ja ihmiset elävät virkeinä ja hyväkuntoisina yhä pitempään. On arvioitu, että nyt syntyvistä lapsista jopa puolet elää satavuotiaiksi. Tämä tulee tulevina vuosikymmeninä vaatimaan rajuja muutoksia yhteiskunnassa. Kuka tekee työt? Vinoutunut huoltosuhde on kova haaste, johon tulisi varautua.

Päästäksemme pidempiin työuriin työelämän on muututtava. Liian moni väsyy ennenaikaiselle eläkkeelle. Sellaisetkin, joilla olisi ollut vielä paljon annettavaa, mutta työn jatkuvasti kasvaneet vaatimukset ja paineet uuvuttavat. Moni ikääntyvä työntekijä kokee työssään, ettei enää jaksa taipua jatkuviin muutoksiin, varsinkin kun näkee niiden kokemuksensa pohjalta olevan huonoja. Uudet sukupolvet yrittävät keksiä pyörää yhä uudelleen. Vanhoja virheitä ei kannata tehdä toistamiseen.

Vanheneva sukupolvi tarvitsee arvostusta. Ennen korkeaan ikään ehtineiden mielipiteitä kuunneltiin ja heidän kokemustaan arvostettiin. Se ei tarkoita, että nuorten raikkaat ajatukset olisivat haihattelua. Ei suinkaan. Työpaikoillakin molempia tarvitaan. Nuoret työtoverit pitävät ikääntyvänkin työntekijän virkeänä oppimaan uuttakin, kun häntä ei jätetä syrjään vanhana pieruna, joka ei enää opi mitään. Kyllä hän oppii, kun työmotivaatio on kohdallaan.