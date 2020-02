Armoa hävinneille – Juhani Rintakumpu pohtii Vaihtopenkin urheilukolumnissa menestystä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Meneillään olevat ampumahiihdon MM-kisat ovat mielenkiintoista seurattavaa. Ainoa ongelma löytyy siitä, etteivät suomalaiset ainakaan toistaiseksi ole niittäneet menestystä ja laakereita.

Päähuomio kohdistuu luonnollisesti Kaisa Mäkäräiseen, joka ei kuitenkaan ole yltänyt toivottuihin tuloksiin: sihti ei ole ollut ampumapenkalla kohdallaan. Kisojen jälkeisissä haastatteluissa luonnollisesti etsitään syitä ampumaongelmiin. Selkeää vastausta ei ole löytynyt, mutta esimerkiksi lisää harjoittelua vaikeissa tuuliolosuhteissa on esitetty lääkkeeksi.

Haapajärven Tero Seppälä on miesten puolella suuri lupaus, mutta toistaiseksi haapajärvinen on saanut maksaa oppirahoja. Jonkinlaisesta turhautumisesta kielii se, että mies haikaili jo pääsyä kotisohvalle palautumaan. Kova maailmancupkierros on ilmeisesti imenyt mehut nuorukaisesta.

Seppälän tähtäin on tulevissa vuosissa, ja pitkäjänteisellä tekemisellä sijoitukset varmasti petraantuvat. Vanha totuushan on se, että tappion hetkellä leivotaan tulevia mestareita: kuka jaksaa, hän nousee.

Leipälajini painin saralla on seurattu erityisellä kiinnostuksella vuoden 2017 maailmanmestarin Petra Ollin paluuta lähes vuoden kilpailutauolta. Muutaman viikon takaisella EM-matolla Ollilla oli tuomisina vain kaksi tappiota – toki hyville vastustajille.

Ollin pääsy olympialaisiin on enää pienen oljenkorren varassa. Muutaman viikon kuluttua Euroopan karsinnoista ja loppukeväästä maailmankarsinnoista pääsee molemmista vain sarjan kaksi parasta kisoihin. Jos tulee yksikin tappio karsinnoissa, se oli siinä.

EM-kisojen haastatteluissa näkyi selvästi, että Ollilla on paniikki päällä ja itseluottamus sekä motivaatio hakusalla. Kirvestä on kuitenkaan turha heittää kaivoon ilman taistelua. Kaikki on mahdollista.

Kilpaurheilussa vaaditaan sekä fyysistä että psyykkistä onnistumista. Nykyinen mediamaailma luo lisäksi entistä enemmän paineita huippu-urheilijoille. Niin Mäkäräisellä kuin Ollilla on samankaltainen ongelma: kokeneilla urheilijoilla ei jostain syystä vain kulje. Varmasti paineet ja väsymys aiheuttavat tärinää niin kropassa kuin mielessä. Tulee pelko epäonnistumisesta, ja tämä pelko toteuttaa helposti itse itseään.

Muistakoon Kaisa, Petra ja muutkin paineissa urheilevat, ettei häviö tee heistä yhtään huonompia ihmisiä. Ja asioita kannattaa suhteuttaa koko elämään, sillä vanhuuden kiikkustuolissa moni muu juttu kuin mestaruudet nousevat varmasti elämän tärkeimmiksi asioiksi. Olkaamme me penkkiurheilijatkin armollisia ja kannustavia.

