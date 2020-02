Outo, oudompi, Haapavesi – Kansalainen Kune ihmettelee pakinassaan Haapaveden sekopäisiä kunnallispolitiikan touhuja ja yrittää laskea, montako kepulaista siellä enää on

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Jollei jouluna ole lunta, voiko joulupukki tullakaan? lauloi entinen kanttori, kun nurmikolla hiihti.

Pahoittelen heti kärkeen jutun aloitusta. Nythän ei ole joulu eivätkä pukin potenssiasiat liity mitenkään lumettomaan talveen, joten unohdetaan koko juttu ja mennään itse asian viereen…

Viime pakinassa Viikon Hupaisin Poliittinen Suhmurointi -palkinnon voitti Haapaveden valtuustoa johtava Päivi Ollila (viikko sitten kesk. nykyisin loik.). Ei voi mitään, mutta Haapaveden kunnallispölitiikässä on sen verran railakas meno päällä, että VHPS-pytty menee tälläkin viikolla samaan suuntaan.

Viikon uutinen on se, että Haapavesi on noussut valtakunnan poliittisen kehityksen edelläkävijäkaupungiksi. Suomessa kepun kannatus on romahtanut puoleen siitä, mitä se oli viisi vuotta sitten. Haapaveden valtuusto panee paremmaksi ja vieläpä alle puolessa vuodessa. Kepun valtuustoryhmässä oli viime vuonna 17 valtuutettua, joista kyläkoulutappelun tiimellyksessä erosi syksyllä kolme tyyppiä ja tämän viikon kokouksen jälkeen kahdeksan lisää. Nyt ollaankin sellaisessa historiallisessa tilanteessa, että Haapavedellä on enemmän kouluja kuin kepuryhmässä porukkaa. Lisäksi ennusteet viittaavat siihen, että Haapaveden valtuustossa on kesäkuussa –5 kepulaista.

Viikon sitaatti: ”Demokratia puhui, mutta puhujalla ei ole vastuullisuutta ratkaista nykyistä taloustilannetta.”

Helinä Niemelä Haapaveden kepun valtuustoryhmän joukkoerosta

Tuo oli hienosti sanottu! Siellä valtuustokokouksessa oli vaan niin paljon puheenpölinää, että Helinä olisi voinut tarkentaa, kuka puhujista tunnetaan lempinimellä Demokratia. Oliko se Jarmo ”Demokratia” Viinala vai joku muu? Kysyn vaan.

Mutta eipä ole Haapavedellä ainakaan tylsää. Kylän poliittinen sekoilu huitelee sellaisissa sfääreissä, että sitä kannattaisi hyödyntää jo kaupungin markkinoinnissa. Tässä olisi vapaaseen käyttöön pari ilmaista mainoslausetta.

Onko elämäsi harmaata ja ilotonta? Muuta Haapavedelle! Meillä on valtuuston suuri sirkus kerran kuussa – makeat naurut myös livenä netissä.

Haapavesi – Hyvä paikka harrastaa. Urheiluakatemiamme päälajeina ovat joukkuepeleissä sooloilu sekä kepulainen kolmiloikka.

Lopuksi vielä viikon hektinen mediakatselmus:

– Nivalaa järkyttää uutinen, jonka mukaan kaupungissa harrastetaan maaliskuussa ryhmäkiksauttelemista. Asiasta kertoi ensimmäisen Nivala-lehti: ”Nivalan Kiksaus puhalletaan tänä vuonna sotilassoittajien kanssa”.

– Norjalaiset hiihtäjät majailevat tunkkaisissa läävissä. Järkyttävä asia paljastui Keskipohjanmaan otsikosta: ”Johaug tuuletti ensi kertaa”.

– Lestijoki-lehden mainos houkuttelee lähtemään tansseihin Kannuksen Lihakauppaan. Tarjouksena torstaista lauantaihin Kannuswursti-tangot.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on tangotanssija kovalla koolla.

