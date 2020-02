Uimahallin aukioloajat eivät muutu Ylivieskassa – Asiakaspalautteessa toiveita, että kilpauimarit eivät saisi vuoroja hallin aukioloaikaan iltaisin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan liikuntalautakunta ei lämmennyt vt. liikuntajohtaja Leena Koskelan esitykselle uimahallin aukioloaikojen muuttamisesta ensi syksynä.

Koskelan esitys perustui asiakaspalautteeseen. Liikuntakeskuksen henkilökunnalle on tullut runsaasti palautetta ja toivomuksia, että arkipäivinä kello 18–20 väliselle ajalle ei myönnettäisi kilpauimareille ratavuoroja, vaan kaikki viisi rataa olisivat muiden kuin uimaseurojen käytössä.

Leena Koskela esittikin, että ensi syyskuusta lukien uimahalli suljettaisiin arkipäisin kello 20, johon saakka kuntouimarit voivat olla allasosastolla. Uimaseurojen käyttöaika alkaisi iltaisin kello 20 jälkeen. Nykyisellään halli on auki viikolla maanantaista torstaihin kello 21 saakka ja perjantaina kello 20 saakka. Allasosasto kuitenkin suljetaan puolta tuntia aikaisemmin, joten käytännössä Koskelan esityksessä oli kyse puolesta tunnista.

Liikuntalautakunnan keskustelussa Jussi Kujala (kesk.) teki kuitenkin kannatetun esityksen siitä, että aukioloajat pidetään entisellään. Kujalan esitys meni läpi äänin 6–1. Yksi äänesti tyhjää.

Nykyisellään kilpauimareilla on harjoituskäytössään kaksi rataa viidestä uimahallin aukioloaikoina. Aikoja on iltapäivisin sekä illalla kello 19.30 jälkeen. Kilpauimarit treenaavat myös silloin, kun halli on suljettu kuntouimareilta.