Aappo Jutila pohtii Visiitti-kolumnissaan yhteistyön vaikeutta: Yhdessä tehden

Tiesitkö, että ei ole noloa myöntää, jos ei selviydy yksin jostain asiasta. Mielestäni yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista on osata pyytää apua, silloin kun huomaa, että yksin ei selviä. Tämä pätee aivan kaikkialla, niin työelämässä, koulussa kuin muuallakin elämässä.

Olin mukana järjestämässä erästä tapahtumaa ja huomasin liian myöhään, että minun olisi aktiivisemmin pitänyt kysyä muita, ovatko järjestelyt kunnossa. Olin itse perillä omista tehtävistäni ja halusin antaa muillekin mahdollisuuden tehdä suunnitellut asiat omaan tahtiin. En itse tiedä mitään inhottavampaa kuin se, että ryhmätyössä joku toimii takapiruna ja on kokoajan vahtimassa tekemisiäni. Ja koen, että itse tiedän hyvin omat rajani ja osaan pyytää apua johonkin tehtävään, jos tiedän, että en osaa tai pysty tekemään sitä yksin.

Jouduin kuitenkin huomaamaan, että kaikki eivät toimi samalla tavalla. Jouduin ottamaan hetkeksi takapirun roolin ja puuttumaan asioihin, jotka eivät olleet vastuullani, jotta kaikki saatiin ajoissa hoidettua. Mielestäni ryhmätöissä tärkeintä on kommunikoida muiden kanssa ja hyödyntää koko ryhmän vahvuuksia. En ole itse nähnyt avun pyytämistä koskaan heikkouden merkkinä. Päinvastoin se on mielestäni yksi tärkeimmistä vuorovaikutustaidoista. Olen itse myös erittäin herkkä pyytämään apua ja tarkistamaan asioita muilta. Kysyn mieluummin yhden hölmön kysymyksen, kuin teen jotain väärin tai huonosti.

Noloa taas on olla myöntämättä sitä, että ei pystykään siihen, mitä on luvannut, ja jättää sitä myötä muut pulaan. Ja vaikka kyse olisi vain sinun henkilökohtaisesta elämästäsi, ei silloinkaan ole noloa pyytää apua. Kaikessa on kyse yhteistyöstä. En esimerkiksi tiedä yhtään ihmistä, joka olisi selviytynyt mielenterveysongelmista omin voimin. Muistan lukeneeni, että ensimmäinen askel toipumiseen eli siihen, että asiat alkavat sujua on se, että siitä puhuu ja sen olemassa olon tiedostaa. On siis tärkeää rohkaistua pyytämään apua.

Tietenkin sama toimii myös toisin päin. Avun tarjoamisen ei pitäisi olla mitenkään noloa. Jokaisella on omat tapansa hoitaa asioita, mutta aina voi tarkistaa ja kysyä, että onhan kaikki okei. Ehkä olisin itsekin voinut jo aiemmin auttaa muita järjestäjiä, mutta toisaalta auttaminen on vaikeaa, jos apua ei odoteta. Mielestäni tämä kokemukseni osoittaa sen, että elämä on yhteistyötä: muiden vahvuuksia kannattaa hyödyntää ja muiden apuun voi välillä luottaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaikka olisikin niin ensin luvannut.

Kirjoittaja on kirjallisuuden opiskelija, joka yrittää yhdistää opinnot ja oman hyvinvointinsa.