Ylivieskalainen infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Nieminen arvioi, ettei koronavirus muutu koko maailman pandemiaksi - Niemiseltä ohjeet tartuntatautien välttämiseen

Ylivieska

Tartuntatautien kyky muokata maailman historiaa eniten herätti ylivieskalaisen Arto Niemisen mielenkiinnon. Sen on yksi syy, jonka takia hän on perehtynyt niiden hoitamiseen. Hän ei usko tällä tietoa, että Kiinassa vuonna 2019 todettu koronavirus muuttuisi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Se näyttänee jäävän Kiinan epidemiaksi.

– Jos asuisin Kiinassa, olisin koronasta huolissani. Täällä Euroopassa meidän pitää olla enemmän huolissamme influenssasta. Aiempi koronavirus SARS oli viruksena paljon vaarallisempi kuin mitä tämä nykyinen. Suomessa hoidetun kiinalaisnaisen hengitystieoireet olivat Lääkärilehden artikkelin mukaan niin lievät, että jollei olisi ollut koronasta kyse, hänet olisi kotiutettu tutkimuksen jälkeen terveyskeskuksesta.

Koronvirus vaikuttaa hengitystiehyisiin. Se ei ole influenssavirus, sen välttämiseen auttavat kuitenkin samat ohjeet.

– Kaikki pandemiat on lopulta kukistettu hygienialla. Pese kätesi riittävän usein, älä yski päin muita. Jollei mene alle kahden metrin päähän yskivää ihmistä, olet aika turvassa.

Kallio-kuntayhtymän tartuntatautien vastuulääkäri, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Nieminen, 36, on viihtynyt Ylivieskan terveyskeskuksen lääkärinä jo 12 vuotta. Erikoistuminen tartunta- eli infektiotauteihin on tarkoittanut sitä, että hän on saanut ohessa kokea isompiakin sairaaloita. Perehtyäkseen HIV-tautiin hän työskenteli Helsingin Meilahden sairaalassa. Parhaillaan hän työskentelee osan ajastaan keskussairaalassa Kokkolassa.

– Ylivieskaan minut toi vuonna 2009 silloinen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni. Kun olin juuri valmistunut Oulun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi ja edessä oli yhdeksän kuukauden pakollinen terveyskeskuspalvelu, Ylivieska oli valintani.

Nieminen kertoo, että Ylivieskan terveyskeskus on ollut luonteva paikka kasvaa vastuuseen. Valmistuminen vuonna 2016 sisätautien erikoislääkäriksi ja sen jälkeen erikoistuminen infektiotauteihin on ollut kokemuksena hyvä.

– Hyvän työpaikan minulle Ylivieskassa tekevät ihmiset. Maalaisterveyskeskus on hyvä paikka olla töissä. Pohjoisen ihmisenä sopeudun joukkoon. Synnyin Nivalassa nivalalaisille vanhemmille, vartuin Keminmaalla.

Lääkärin työn käytännön sujuvuuteen Ylivieskassa auttaa esimerkiksi se, että Niemisellä on ollut sama pätevä avustaja jo 11 vuotta.

Kun tartuntalain muutos määräsi Suomessa maaliskuussa 2018 riskiryhmien hoitohenkilökunnalle influenssarokotukset, Nieminen joutui valistustöihin. Hän luennoi asiasta Kalliossa ja Keski-Pohjanmaan Soitessa.

– Olen kiitollinen, että valistus influenssarokotteen tärkeydestä on otettu ammattilaisten keskuudessa vakavasti. Ilman rokotusta on iso vaara, että tartuttaa influenssan vastustuskyvyltään heikentyneeseen ihmiseen, Nieminen toteaa.

Influenssaa voi tartuttaa jo vuorokausi ennen oireiden alkamista ja osa sairastaa influenssan oireettomana. Jos oireita ei ole, niin Niemisen mukaan välttämättä ei osata huolehtia varotoimista. Oireeton voi tällöin tietämättään levittää influenssaa eteenpäin.

– Influenssa saattaa toki levitä muualla, mutta me lääkärit tai hoitajat emme saa levittää sitä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, Nieminen korostaa.

Influenssarokote on Niemisen mukaan turvallinen, koska pistettävässä rokotteessa ei ole itse virusta lainkaan, vain sen päällysrakenteita.

– Kun influenssarokotetta on annettu satoja miljoonia annoksia jo 40 vuoden ajan eikä ongelmia ole ollut, siitäkin sen tietää turvalliseksi.

Sikainfluenssa sai vuonna 2009 tekemään kiireellä siihen suunnatut rokotteet, koska tauti tappoi alkuunsa Meksikossa paljon nuoria ihmisiä. Se aiheutti omanlaisensa rokoteongelman, jota Niemisen mukaan ei saa sotkea kausi-influenssarokotteisiin.

– Sikainfluenssarokotteeseen lisättiin tehosteaine, jonka on katsottu lisänneen narkolepsiaa tietyissä ikäryhmissä. Itse rokote olisi ollut turvallinen.

Rokotevastaisuudelle Niemisellä on selityksenä se, että vastustajat eivät ole nähneet rokotteilla hävitettyjen tartuntatautien vaikutuksia. Siihen taasen ovat syynä se, että esimerkiksi polio- ja muut rokotteet ovat toimineet. Rokotteet ovat tehneet maailmasta turvallisemman paikan ihmiselle.

– Sitä ei vielä tiedä tuleeko koronaa vastaan rokote, vai kuihtuuko epidemia itsestään.