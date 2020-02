Ylivieskan kirkon katto saadaan umpeen tämän viikon aikana – Seuraavaksi käynnistyvät vesikaton asennus ja ulkoseinien muuraaminen

– Palkkeja ja levyjä ei tarvitse suojata säältä, koska puu kuivaa, jos kastutuu. Kirkon katto on toisaalta myös niin jyrkkä, että mahdolliset lumet ja vedet lähtevät sieltä helposti pois, Timo Piippo sanoo ja kertoo, että katto on tarkoitus peittää pressuilla myöhemmin.

Katon rakentaminen on tarkkaa työtä. Jokainen työvaihe ja työntekijämäärä on suunniteltu pienintä yksityiskohtaa myöden.

Uusi kirkko kiinnostaa ja saa kiitosta seurakuntalaisilta

Anne Mattila

Uuden kirkon näkyvin työvaihe kiinnostaa ylivieskalaisia. Moni tuli jo keskiviikkona aamupäivästä paikanpäälle todistamaan historiallista hetkeä, kun ensimmäiset palkit kiinnittyivät yhteen.

Palkkien nostoa Valtakadun varressa seuranneet ylivieskalaiset Terttu ja Matti Simonen olivat tyytyväisiä näkemäänsä.

– Siitähän se alkaa vähitellen valmistua. Nyt jo näkee, minkä mallinen kirkosta tulee, Matti Simonen ihastelee.

Hän on seurannut Ylivieskan uuden kirkon vaiheita tiiviisti. Simonen on ollut mukana sekä kirkkotyömaan aloituksessa että peruskiven muurauksessa.

– Kävin kaivamassa muutaman lapiollisen kirkon pohjakuoppaa ja nakkaamassa laastia kauhalla peruskiveen, kun siihen tarjottiin mahdollisuus, hän sanoo.

Vasta neljä vuotta Ylivieskassa asuneen Terttu Simosen mieltä lämmittää katsoa uuden kirkon rakentumista, koska entisen palo järkytti lähellä asunutta pariskuntaa.

– Sängyn laidalta seurasimme sitä, kun palo levisi ja torni kaatui. Kirkon palo näkyi meidän ikkunaan, mutta uusi kirkko tulee sen verran sivuun, että ihan suoraan emme näe rakennuspaikalle, hän kertoo.

Simoset muistelevat vielä neljän vuoden takaisen lankalauantain dramaattisia tapahtumia.

– Ihmettelimme toisillemme, kuinka joku on saanut luvan polttaa kokkoa joella, kun näimme ensiksi pienet liekit ja savut kirkon suunnasta. Palo räjähti hetkessä ja silloin tajusimme, että kirkko on tulessa, Terttu Simonen sanoo ja on hyvillään, että uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen on otettu Ylivieskassa kaikkien asiaksi.

– Tätä tehdään porukalla, Matti Simonen tiivistää.