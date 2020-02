Lukijalta: Sairaan hyvä hoitaja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Harkittu rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus on inhimillisen ahneuden katalin ilmentymä. Sairaanhoitaja saa arvostuksensa juhlapuheissa, mutta hoitajan arvostusta vastaavaan palkkaan ei Suomessa ole yhteiskunnallisesti varaa. Ei vain ole, koska hoitajan palkka kaataa koko suomalaisen yhteiskunnan ja yrityselämän! Monet muut ammattialat taistelevat rahastaan ja palkastaan tosissaan – ja heitä on kuultava. On niin paljon, kaikki saavutettu menetettävänä.

Perheellinen hoitoalan työntekijä, kuten kaikki hoitajat ja muut alipalkatut, elävät ajatuksella: palkasta ensi kuun palkkaan. Palkkapäivänä maksetaan koko kuukauden laskut ja jaetaan jäljelle jääneet sentit edessä oleville seuraavaa palkkapäivää edeltäville viikoille tasan luvulla 4. Mitään ylimääräistä ei hoitaja tai hänen perheensä tee, koska kodin ja talouden kiinteät menot jäävät silloin maksamatta ja lapset eivät saa uuden lukiokurssinsa kirjoja. Hoitajan yksityiselämän yllättävät menot tai pienikin elämän epäonni ovat silkkaa velkaa hoitajan seuraavaan palkkaan. Moniin seuraaviin palkkoihin.

Hyvyydellä ei ruokita perhettä. Raha, ansaittu tai ansaitsematon raha pyörittää maailmaa. Hoitajahan on kuin laupias samarialainen. Ihmisenä hän on ehkä muidenkin ihmisten mielestä hyvä ja arvostettava, mutta arvostuksilla ei ihminen elä. Hyvä hoitaja tekee työtään talvisodan asenteella. Hän ei etsi onnea itselleen tai perheelleen. Hän selviää. Vyžit!

Selviä. Tämä koskee meitä kaikkia. Mutta semmoista hyvää ei hoitaja saa, mikä kuuluu muille ihmisille ja muihin ammatteihin, miesten töihin. Niihin oikeisiin töihin. Kiitokset tai moitteet hoitaja toki joskus saa: "Eihän se ole sinun vikasi, että olet täällä vain hoitajana!" Virhe! Se juuri on tai oli minun valintani. Viasta en henkilökohtaisesti ole ollut varma.

Kuka teistä haluaa olla köyhä, vaikka tekee samalla jatkuvasti täyttä työviikkoa ja antaa psyykkeensä ja fysiikkansa päivittäin, joku yövuorossaankin lähimmäistensä palvelukseen? Kuka teistä haluaa olla köyhä, vaikka on opiskellut, peruskoulunsa jälkeen, vähintään miniminäkin seitsemän vuotta saadakseen tällaisen hoitotyön ammatin? Ja kuka teistä, tai meistä, nauttisi hoitotyön tekemisestä todella, jos saisi työstään oikeudenmukaisen palkan?

Ironista, että suomalainen hyvinvointi voi useilla mittareilla katsottuna todella kehnosti. Tai ei voi. Eivät Suomen asiat surkeasti saa olla. Kuolohan tämän korjaa, ja aika parantaa. Ei yhteiskunta korjaannu yhdellä teolla tai hoitajan oikeudenmukaisella palkkatasolla, mutta parempi maailma tästä tulisi. Tasa-arvon arvoinen Suomi.

Juha Sorvisto

Psykiatrian esh

Ylivieska