Kokkolan Prisma jää kakkoseksi, kun KPO toteuttaa historiansa suurimman investoinnin Vaasaan

KOKKOLA

Kokkolan Prisma menettää asemansa Osuuskauppa KPO:n suurimpana myymälänä, kun Vaasan uusi Prisma valmistuu. Vaasan Prisma ohittaa Kokkolan Prisman 2 000 neliöllä.

Vaasan Liisanlehtoon nouseva Prisma on pinta-alalla laskettuna KPO:n historian suurin investointi. Uudella Prismalla on myös merkittävä työllisyysvaikutus: uusia työpaikkoja tulee 200.

– Saattaa se olla rahallisestikin laskettuna suurin investointimme, mutta emme julkista kustannusarviota tässä vaiheessa, koska tarjouspyyntöjä ei ole vielä lähetetty, sanoo KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop.

Uusi Prisma levittäytyy 40 000 neliön alueelle, kun mukaan lasketaan myymälärakennus, pysäköintipaikat, polttonesteiden jakelupisteet ja autopesula. Kaupparakennuksesta tulee 20 000 neliön kokoinen. Pysäköintipaikkoja tulee tuhat, joista noin puolet sijoittuu myymälän alle rakennettavaan halliin.

Rakennuslupa on parhaillaan käsittelyssä. Jos rakennustyöt käynnistyvät tämän vuoden puolella, uusi Prisma valmistuu joko 2021 tai 2022.

Vaasa on KPO:n merkittävin markkina-alue. Pienellä säteellä asuu noin 110 000 ihmistä, yhtä paljon Keski-Pohjanmaalla ja Pietarsaaren seudulla yhteensä. Biskopin mukaan uudelle Prismalle on tarvetta.

– Vaasan nykyinen Prisma on vanhan Vaasan läänin merkittävin kauppapaikka myynnillä mitattuna. Se on yli 80 miljoonan euron yksikkö, vaikka neliöitä on vähemmän kuin Kokkolan Prismassa, vertaa Biskop.

Vaasan vanha Prisma jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.

KPO toteuttaa muitakin investointeja kuluvan vuoden aikana. Isokyröön avataan kesällä uusi S-Market, jonka yhteyteen tulee polttonesteen jakelupiste ja autopesula. Tammikuussa Uuteenkaarlepyyhyn avattiin uusi Sale-myymälä.

KPOteki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Myynti kasvoi edellisestä vuodesta miljoonalla eurolla.

Autokaupan myynti pysyi ennallaan, vaikka sähköistymisen kynnyksellä oleva autokauppa on murroksessa.

– Autokaupan tulos on hyvä, kun otetaan huomioon, että ensirekisteröinnit laskivat koko valtakunnassa kymmenellä prosentilla, sanoo KPO:n talousjohtaja Matti Laukka.

Lämmin, lumeton ja jäätön talvi on vähentänyt talviurheiluvälineiden ja talvivaatteiden kysyntää. Matkailu- ja ravitsemistoimiala laski edellisestä vuodesta 5,5 prosentilla. Syy löytyy Vaasasta.

– Kilpailu on kovaa ja veristä Vaasassa, toteaa Biskop.

Kolmen vuoden aikana ravintolapaikat ovat kaksinkertaistuneet Vaasassa. Myös hotellihuoneiden määrä on kasvanut. Tänä vuonna Vaasassa on noin neljäsataa hotellihuonetta aikaisempaa enemmän.

Ruoan verkkokauppa aloittaa toimintansa kaikissa Prismoissa ja Nivalan S-Marketissa kevään aikana. Kokkolan ja Pietarsaaren Prismoihin avataan uudet Fazerin jauholeipomot.