Ylivieskan kirkon muoto alkoi hahmottua, kun ensimmäiset palkit nousivat kohti taivasta – Katso kuvia ja videot

Ylivieskan kirkon muoto on alkanut hahmottua, kun ensimmäiset pääsalin kattoa kannattelevat palkit nostettiin pystyyn kirkkotyömaalla keskiviikkona aamupäivästä.

Palkit nostettiin neljän autonosturin voimin. Samanaikaisesti nousseet palkit kiinnitettiin alaosasta kantaviin paaluihin ja ylhäältä toisiinsa. Kaikkien kantavien kattorakennelmien on loppuviikosta määrä olla omilla paikoillaan.

Kirkko saa täydellisen muotonsa maalis–huhtikuussa, jolloin aloitetaan tiilikaton asennus ja ulkoseinien muuraus.

Rakentaminen on sujunut poikkeuksellisen lauhana talvena ilman isompia murheita, pikemminkin säät ovat helpottaneet rakentamista ja vaikuttaneet kustannuksia alentavasti.

Kirkkotyömaa on suunnitellussa aikataulussa.

Ensimmäiset palkit kiinnitettiin toisiinsa keskiviikkona aamupäivästä. Anne Mattila

Palkkien nostoa Valtakadun varressa seuranneet ylivieskalaiset Terttu ja Matti Simonen olivat tyytyväisiä näkemäänsä.

– Siitähän se alkaa vähitellen valmistua. Nyt jo näkee, minkä mallinen kirkosta tulee, Matti Simonen ihastelee.

Hän on seurannut Ylivieskan uuden kirkon vaiheita tiiviisti. Simonen on ollut mukana sekä kirkkotyömaan aloituksessa että peruskiven muurauksessa.

– Kävin kaivamassa muutaman lapiollisen kirkon pohjakuoppaa ja nakkaamassa laastia kauhalla peruskiveen, koska siihen tarjottiin mahdollisuus, hän sanoo.

Vasta neljä vuotta Ylivieskassa asuneen Terttu Simosen mieltä lämmittää katsoa uuden kirkon työmaata, koska entisen palo järkytti lähellä asunutta pariskuntaa.

– Sängyn laidalta seurasimme sitä, kun palo levisi ja torni kaatui. Kirkon palo näkyi meidän ikkunaan, mutta uusi kirkko tulee sen verran sivuun, että ihan suoraan emme näe rakennuspaikalle, hän kertoo.

Simoset muistelevat vielä neljän vuoden takaisen lankalauantain dramaattisia tapahtumia.

– Ihmettelimme toisillemme, kuinka joku on saanut luvan polttaa kokkoa joella, kun näimme pienet liekit ja ensimmäiset savut kirkon suunnasta. Palo räjähti hetkessä ja silloin tajusimme, että kirkko on tulessa, Terttu Simonen sanoo ja on hyvillään, että uuden kirkon suunnittelu ja rakentaminen on Ylivieskassa kaikkien asia.

– Tätä tehdään porukalla, Matti Simonen tiivistää.

Terttu ja Matti Simonen ovat seuranneet uuden kirkon rakentamista yhtä tarkasti kuin neljän vuotta sitten lankalauantaina entisen kirkon palamista. Anne Mattila

Kirkon suuruus hahmottuu parhaiten katselemalla rakennustyömaata useammasta suunnasta. Anne Mattila

Palkkeja kannattelevat jykevät maahan juntatut paalut. Anne Mattila