LähiTapiola Pohjoinen sijoituksin ennätystulokseen - Korvauksia maksettiin myös ennätysmäärä

LähiTapiola Pohjoinen teki viime vuonna sijoituksilla ennätystuloksen, kokonaistulos oli 26,5 miljoonaa euroa. Samoin korvauksia maksettiin viime vuonna ennätysmäärä 52,9 miljoonaa euroa. Keskinäinen vakuutusyhtiö toimii pohjoisella alueella Perhosta Pudasjärvelle.

Hallintojohtaja Arto Turunen kertoo, että hyvään sijoitustuottoon päästiin osakepainolla, joka oli maltillinen.

– Perusliiketoiminta oli niin ikään voitollista.

Korvauksia maksettiin pohjoisessa reilusta 44 000 eri vahingosta. Vakavaraisuutta keskinäisellä yhtiöllä riittää hyvin korvausten maksamiseen. Viime vuoden tilipäätöksessä vakavaraisuussuhde oli yli 230 prosenttia.

– Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla sattuneiden vahinkojen suuren määrän taustalla on hyvästä taloudellisesta tilanteesta johtuva lisääntynyt liikkuvuus. Kun ajetetut kilometrit kasvavat, liikenne- ja kaskovahinkoja tulee enemmän. Tulipalojen ja luonnonvoimien aiheuttamat vahingot laskivat edellisvuodesta, Turunen toteaa.

LähiTapiolan TerveysHelppi-palvelu madalsi kynnystä lääkäripalvelujen käyttämiseen. Vuoden aikana vakuutuksenottajia palveltiin TerveysHelpin puhelin- ja chat-palvelussa lähes 11 000 kertaa, niistä hoidollisia kontakteja oli relut 9 000.

Ajoneuvovakuuttamisessa LähiTapiolan markkinajohtajuus vahvistui. Siihen on osaltaan auttanut se, että yhtiö on noussut vajaassa kahdessa vuodessa autorahoittajana kolmanneksi suurimmaksi. Autorahoituksessa LähiTapiola Rahoituksen markkinaosuus oli joulukuussa 19 prosenttia.

– Autoliikkeet ovat tyytyväisiä palveluumme. Olemme osaltaan auttamassa autokannan uudistumista uudemmaksi ja ympäristöystävälliseksi. Rahoituksemme on rahoittanut jokin verran myös maatalouden konehankintoja, Turunen kuvailee.

Ylivieskan konttorin vastuuesimies, myyntijohtaja Jari Murto toteaa, että se koetaan hyvänä palveluna, kun auton rahoitus ja vakuutus voidaan ottaa samalta luukulta.

Turunen lupaa, että LähiTapola Pohjoinen on edelleen pitämässä huolen yhteiskuntavastuustaan ja kehittämässä sitä. Maksetaan verot, tehdään lahjoituksia ja tuetaan nuorten harrastamista.

Yliopsto ja meripelastus saivat viime vuonna lahjoituksia, lasten ja nuoren harrastustoimintaa tuettiin. Koululaisten koulunalkua turvattiin muun muassa Ylivieskassa. Sammuttia tarkistettiin runsaasti, esimerkiksi Ylivieskassa 210.

– Meillä on töissä 180 henkilöä Heistä työsuhteisia on 130 ja yrittäjinä 50. Toimistoverkko meillä on kattava.

Kalajokilaaksossa toimistot ovat Kalajoella, Ylivieskassa, Nivallasa ja Haapajärvellä. Ei ole suunnitelmia, että täällä karsittaisiin konttoriverkkoa.

– Me toki panostamme monikanavaiseen palvelemiseen, kuten nykyajan yritykset tekevät. Kasvokkain asiointi toimistolla on vähentynyt, Turunen toteaa.