Seppo Kangas kysyy Päätoimittajalta-kolumnissaan: Ajaako työvoimapula kuntia liitoksiin?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tässä lehdessä on uutinen siitä, että Alavieskan hallinto- ja sivistysjohtajana elokuussa aloittanut Matti Pulkkinen päätti purkaa virkasuhteensa koeajalla. Hän perustelee päätöstään sillä, että työmäärä ja työnkuva eivät vastanneet työpaikkailmoituksessa kerrottua.

Alavieskan kohdalla kyse voi toki olla yksittäistapauksesta, mutta laajemminkin on käyty keskustelua siitä, kuinka pienten kuntien virkojen täyttö on vaikeutunut. Hakijoita virkoihin on vähän, ja hakuaikoja joudutaan usein jatkamaan. Huoli tästä ilmiöstä nousi esiin myös tuoreessa valtiovarainministeriön Kuntien tilannekuva -raportissa.

Pienissä kunnissa Alavieskan esimerkin mukaiset yhdistelmävirat ovat tavallisia. Jatkossakin Alavieska hakee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa sekä hallinto- ja talousjohtajaa. Molemmissa yhdistyy kaksi varsin suurta ja vastuullista hallinnonalaa.

Kuntakentästä löytyy jos jonkinlaisia yhdistelmävirkoja. Vaikka pienessä kunnassa työmäärä voi olla pienempi, lakisääteiset tehtävät ovat kaikille samat. Jos yhdistetyn viran hallinnonalat ovat kovin erilaiset, molempien osaaja voi olla hakusessa. Pelkkä palkan määrittely saattaa olla hankalaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Joskus on syytä myös kysyä, tuleeko tehtävä täydellä vakavuudella hoidettua yhdistelmäviran voimin. Kuntalaisilla on oikeus vaatia veroeuroille riittävä vastine ja palveluille asianmukainen laatu.

Vaihtoehto yhdistelmäviralle on ostopalvelu. Tehtävästä riippuen myyjä voi olla toinen kunta tai yksityinen palveluntuottaja. Merkittävä osaa tehtävistä ei voi yksityistää.

Vaikuttaa siltä, että ostopalvelujakin on entistä vaikeampaa hyödyntää. Myyntihalukkuus puuttuu, kun töitä on omasta takaa yllin kyllin. Se kielii kuntien tehtävien määrän kasvusta ja siitä, että joka kunnassa on niin sanotut löysät vedetty pois.

Jos kumpikaan konsti ei onnistu, jäljelle jää kuntaliitos. Se poistaa tämän ongelman tehokkaasti. Ei tarvitse tehdä kahta budjettia, tilinpäätöstä, kaavoituskatsausta tai raportteja ministeriöihin. Työmäärä toki lisääntyy, mutta ei läheskään tuplaannu.

On ennakoitu, ettei kunnan töihin ole tulevaisuudessa tunkua. Työvoimapula iskee myös virkakuntaan ja muillekin kuin sote-aloille. Aina voi yrittää houkutella rahalla, mutta kun sekin loppuu – monelta kunnalta loppui jo ajat sitten.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kalajokilaakso.fi