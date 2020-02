Opiskelijat viedään käsistä – Oulaisissa annettava lähihoitajaopetus räätälöidään lähialueen työelämän tarpeisiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Työelämä on aktivoitunut myös itse ratkomaan jo olevaa ja tulevaisuudessa suurenevaa lähihoitajapulaa.

Tämä näkyy muun muassa siten, että Oulaisten sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on lähtenyt järjestämään räätälöityä lähihoitajaopetusta kuntien ja muiden toimijoiden kanssa Piippolassa ja Kalajoella. Yhä enemmän tehdään myös oppisopimuksia suoraan yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin.

Piippolassa käynnistyy huhtikuussa Siikalatvan kunnan ja Mehiläisen kanssa räätälöity lähihoitajakoulutus, jonka toteuttaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun Oulaisten sosiaali- ja terveysalan oppilaitos.

– Pidimme kunnan ja Mehiläisen kanssa yhteispalaverin, jossa mietimme, miten saada Piippolaan lähihoitajaopiskelijoita, joista Mehiläinen saa työntekijöitä, koulutusjohtaja Tuija Huovinen kertoo.

Hakuaikaa koulutukseen on maaliskuun loppuun saakka, mutta Huovisen mukaan jo nyt on riittävä määrä opiskelijoita ryhmän käynnistymiseen.

– Kalajoelle on suunniteltu vastaavantyyppinen koulutus yhteistyössä kunnan hyvinvointipalveluiden eli hyvinvointijohtaja Anne Mäki-Leppilammen kanssa, Huovinen sanoo.

Kalajoen koulutus käynnistyy elokuussa.

Koulutuksen voi suorittaa monella eri tavalla. Opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen oppimispolku joko oppisopimuskoulutuksen avulla tai omaehtoisena koulutuksena. Näillä näkymin lähes kaikki opetus järjestetään toteutuspaikkakunnilla.

– Vain harjoituspäivinä tullaan Oulaisiin, koska laborointiluokkaa ei ole muualla. Niissä harjoittelemme muun muassa katetrointia, liman imemistä ja muita vastaavia hoitotyön toimintoja, mitä harjoitellaan aluksi nuken avulla, Tuija Huovinen kertoo.

Koulutusjohtaja ei osaa sanoa, kuinka yleistä on valtakunnan tasolla, että koulutus järjestetään asiakkaiden tarpeisiin omalla paikkakunnalla.

– Arvelen, että kyse on pienten paikkakuntien tavasta toimia, esimerkiksi Oulussa ei ole vastaavaa. Täällä opiskelijoita on lähdettävä haalimaan ihan eri tavalla kuin isoilla paikkakunnilla, Huovinen pohtii.

Opiskelijapula ei näy varsinaisesti vielä Oulaisten sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa, vaikka hakijamäärät vähenivät viime vuonna noin kahdeksan prosenttia aikaisemmasta.

– Mutta tiedämme, että työelämä tarvitsee lisää lähihoitajia ja siksi on saatava entistä enemmän opiskelijoita alalle. Meidän on ennakoitava hoitajamitoituksen muuttuminen. Eläköitymistahti on kova, Tuija Huovinen sanoo.

Tällä hetkellä Oulaisissa hoitoalaa opiskelee noin 300 oppilasta. Suurin osa heistä on lähihoitajaopiskelijoita, joiden lisäksi on myös neljä perustason ensihoitajaryhmää. Lisäksi on mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittajia sekä vanhustyön ja mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittajia.

Perustason ensihoitajan tutkintoon on aina enemmän tulijoita kuin työelämä vetää. Syksyisin käynnistyy yksi noin parinkymmenen opiskelijan ryhmä.

– Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat työelämässä jo oleville oivallinen keino päivittää osaamistaan. Täällä voi käydä suorittamassa myös yksittäisiä tutkinnon osia, Tuija Huovinen kertoo.

Lähihoitajille ja alaa opiskeleville on kova kysyntä työmarkkinoilla.

– Opiskelijat viedään meiltä käsistä, eikä siinä mitään, jos työnantaja solmii oppisopimuksen opiskelijan kanssa, mutta jos ei solmi, haasteena on se, miten saadaan opiskelijat valmistumaan ja tutkinnot suoritettua. Tämä on tärkeä asia erityisesti opiskelijan näkökulmasta, Huovinen sanoo ja huomauttaa, että oppisopimus ei ole enää nykyisin niin työantajaa sitova kuin aikaisemmin.

– Yritämme saada opetuksen mahdollisimman työelämälähtöiseksi, koska me molemmat tarvitsemme toisiamme, hän jatkaa.

Oulaisten oppilaitoksen laskennallinen tavoite on lisätä opiskelijamäärää 10 prosentilla eli 330 opiskelijaan.