Metsäteollisuuden lakon vaikutukset näkyvät metsänomistajille ja leuto sää vaikeuttaa puunkorjuuta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Suomen uuden puukauppavuoden startti on käynnistynyt edellisvuotta nihkeämmin.

– Pohjois-Suomen yksityismetsien ostomäärä 454 000 kuutiometriä jäi reiluun puoleen edellisvuodesta, jolloin määrä oli 862 000 kuutiometriä. Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 180 000 kuution verran, kun 2019 määrä oli 443 000. Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa puukaupan luvut ovat samansuuntaiset kuin Pohjois-Pohjanmaalla yleisesti, kertoo metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara.

Kilpivaaran mukaan puukauppamäärät ovatkin ennakoineet vaikeita työmarkkinaneuvotteluja ja metsäteollisuuden lakkoja.

– Lakko tiputtaa myös yksityismetsien hakkuutarvetta tuotantoon. Toisaalta hakkuumäärien ollessa edelleen suhteellisen korkealla ja puukauppojen vastaavasti alhaisena, ovat yksityismetsänomistajien pystyvarastot huvenneet. Tämä saattaa näkyä kysynnän elpymisenä lakkojen jälkeen. Lakot osaltaan ovat tyhjentäneet myös lopputuotteiden ylitarjontaa markkinoilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Raakapuun hinnat ovat tasaantuneet. Täytyy kuitenkin muistaa, että ostomäärät ovat olleet erittäin alhaiset. Tukkipuun hintakehitystä painaa sahateollisuuden hankala markkinatilanne. Suomen tukkipuun hinnat ovat suhteessa pysyneet kilpailijamaita korkeammalla tasolla.

Alkuvuotta on leimannut etenkin leuto sää, joka on vaikeuttanut puunkorjuuta.

– Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan ja myös metsäteiden kantavuudessa on ollut ongelmia. Erikoisen huono korjuutalvi kääntää puumarkkinatilannetta nyt päälaelleen ja ohjaa myös loppuvuoden puukauppaa ja hakkuumääriä. Tehtaiden puuhuolto on vaarantunut selvästi heikkojen korjuuolosuhteiden ja sulien penkkateiden takia. Teollisuuden alkuvuoden varastojen taso on normaalia huomattavasti alhaisempi, mikä enteilee kysynnän kasvua loppuvuodelle etenkin kesäkorjuukelpoisista leimikoista. Kelien takia on ollut jo tilanteita, ettei kuljetuskelpoisia tienvarsivarastoja ole yhtiöillä ollut juuri lainkaan, Kilpivaara selvittää.

– Tällä hetkellä kysyntää on heti korjuu- ja kuljetuskelpoisten leimikoista.