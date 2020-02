Sieviläinen Antti Sinihalme nostaa koneistamisen osaamistaan - Oppisopimukset kiihdyttävät osaavan työvoiman saantia alueen yrityksiin

Sinihalme olisi valmistunut oppisopimuksella perustutkintoon puolessa vuodessa, mikä on tyypillinen oppisopimusaika. Ammattitutkinto nostaa hänen opintojaan yhdeksällä kuukaudella. Tutkintojen suorittamisen opintoajat vaihtelevat 1-3 vuoteen, riippuen aiemmista opinnoista.

Sinihalme on tyytyväinen siihen, että hänelle järjestyy haluamaansa ammattiin pätevöityminen oppisopimuksella. Koko ajan palkka juoksee ja oppi kasvaa.

Oppisopimuksella hän teki lokakuussa jo alan perustutkinnon, tutkintojen eri näytöt ovat onnistuneet hänellä hyvin. Hän oli jo valmiiksi koneistamisen osaaja, tutkinnot vain alalta puuttuivat. Erityiseduksi hänelle tulee se, että tutkinnon myötä hän on oppinut ohjelmoimaan vaativiakin työstökoneita.

Sieviläinen Antti Sinihalme, 36, lähti nostamaan metallin osaamistaan oma-aloitteisesti oppisopimuksella. Hän päätyi Jedun avulla työnantajansa Scanfil EMS:n oppisopimusopiskelijaksi. Hän on toukokuussa suorittamassa koneistajan ammattitutkinnon ja on sitten näytöillä ammattialansa huippuosaaja.

Oppisopimukset Jedussa

Koulutuskeskus Jedulla on voimassaolevia oppisopimuksia on nyt 479, kun opiskelijoita kaikkiaan on 3 000

Eri toimialojen työelämäkoordinaattoreita Jedussa on 12, jotka vastaavat omien alojensa oppisopimuksista

Kalajoen ammattiopiston lehtori, työelämäkoordinaattori Arto Manni vastaa metallin oppisopimuksien tekemisestä jokilaakson yrityksille

Yrityksen on mahdollista tehdä myös lyhytaikaisia oppisopimuksia, jolloin opiskelija pätevöityy lyhyessäkin työsuhteessa lisää ammattialaansa

Oppisopimus ei velvoita työnantajaa palkkaamaan opiskelijaa yritykseen, oppisopimussuhteen voi myös keskeyttää.