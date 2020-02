"Sellainen usko meillä on" – Kalajoki järjestää säätä uhmaten Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot, mukana liki 600 hiihtäjää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maisemaa katsellessa olosuhteet eivät vaikuta järin otollisilta isojen hiihtokisojen järjestämiseen, mutta Kalajoella ollaan toista mieltä. Mikäli suunnitelmat pitävät kutinsa, sivakoidaan Kalajoen hiihtomajan maastoissa viikonloppuna Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot ja vieläpä lähes 600 hiihtäjän voimin.

– Sellainen usko meillä on. Tämäkin aamu on vaihdettu viestejä ja tilanne on se, että kyllä me kisat pidämme, kommentoi kilpailunjohtaja Esko Valikainen tiistaina aamupäivällä.

Vähäluminen talvi ei siis pakota Kalajoen kisajärjestäjiä perumaan kilpailuja, mutta hiihdettävien latujen mitta on alkuperäistä lyhyempi.

– Meillä on lähes varma usko siihen, että 2,25 kilometrin ladulla hiihdetään. Tilanne riippuu vielä siitä, miten onnistumme tekemään lisää lunta keskiviikon ja torstain ajalle luvatun pakkasjakson aikana. Kolmen kilometrin latu ei ole hiihtokunnossa, mutta meillä koko talven ollut tykkilatupohja on sellaisessa kunnossa, että pystymme saamaan aikaan ympäri hiihdettävän ladun, Esko Valikainen jatkaa.

Kalajoella on vielä jonkin verran varastossa tykkilunta KLL:n kisoja varten ja sillä Valikaisen mukaan pärjätään.

Hiihtomajan maisemissa käy viikonlopun kisapäivinä melkoinen vilske, sillä KLL:n mestaruuksia havittelee lähes 600 hiihtäjää.

– Olemme pöllämystyneen tyytyväisiä tähän määrään. Yksi syy hyvään osanottajalukuun lienee se, että Kalajoki on kisoja ajatellen keskempänä Suomea kuin esimerkiksi viime vuoden Kemi. Toinen vaikuttava tekijä on kisojen ajankohta eteläisen ja keskisen Suomen hiihtolomien taitteessa. Kalajoelle on tulossa sellaista porukkaa, joka pysähtyy meille hiihtämään ja jatkaa Lappiin – ja sitten sellaisia, jotka palaavat hiihtolomalta Lapista, käyvät Kalajoella hiihtämässä ja jatkavat kotiin. Aikataulutus sattui meille aivan nappiin, Esko Valikainen sanoo.

Pitkän linjan hiihtovaikuttaja uskoo, että Kalajoelle on tulossa myös menestystä kotiladuilta.

– Nostaisin esille Jirka Ojan, Oscar Rahjan ja Sanni Vuolletin. Toki toivon menestystä muillekin, mutta siinä on sellainen kolmikko, jonka uskon olevan palkinnoilla, Valikainen summaa.

Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot järjestetään Kalajoella ensi lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaina hiihdetään vapaalla ja sunnuntaina perinteisellä hiihtotavalla. Kilpailuun voivat ottaa osaa 12–16-vuotiaat koululaiset.

Kisat järjestävät Kalajoen kaupunki, Kalajoen Junkkarit, Kalajoki Akatemia ja Koululiikuntaliitto.