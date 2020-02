Katso kuvat: Kirjamessuilla Ylivieskassa jonotetaan Pikkuveljen risottoa ja Prinsessa Pikkiriikin kirjoittajan Hannele Lampelan nimmareita: "Lapsilta saa tosi paljon palautetta"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kirjallisuuden ja ruoan yhdistelmä toimii hyvin kirjamessuilla Akustiikassa Ylivieskassa. Jonoa kertyi sekä Pikkuveljen ravintolaan että suositun lastenkirjailijan Hannele Lampelan luo.

Kirjamessuilla nautittiin Ravintola Pikkuveljen herkkuja, muun muassa risottoa. Tarjoilemassa keittiömestari Temu Tervasmäki ja taustalla ravintolapäällikkö Juha-Matti Timlin. Päivi Savela

Ylivieskasta kotoisin oleva Lampela on kirjoittanut suositut Prinsessa Pikkiriikistä kertovat kirjat. Ylivieskalaisella eskarilaisella Iida Päivärinteellä on kaikki viisi ilmestynyttä kirjaa.

– Prinsessa Pikkiriikki on maailman tuhmin ja maailman kiltein prinsessa, Päivärinne kertoo.

Nimikirjoitusjono eteni hitaasti, sillä kirjailijalla oli aikaa keskustella kaikkien pienten lukijoiden kanssa.

– Lapsilta saa tosi paljon palautetta. Olin aluksi jopa yllättynyt siitä, Lampela sanoo.

Seuraavan Pikkiriikki-kirjan aihe on vielä suunnitteilla, mutta syksyllä kirjailijalta ilmestyy vanhemmille lapsille tarkoitettu teos. Muutakin on tulossa, mutta siitä kerrotaan myöhemmin.

– On tosi koskettavaa, että täällä on näin paljon Pikkiriikin faneja.

Hildeenin neidit ovat historiallisia ylivieskalaisia kulttuuri- ja kahvilahahmoja, joita esittävät Leila Poutiainen ja Arja Löytynoja viihtyivät hyvin kirjamessuilla. Päivi Savela

Paikallinen kirjatapahtuma ilahduttaa Hannele Lampelaa, joka on käynyt Akustiikan yhteydessä sijaitsevan Päivärinnan koulun. Nyt Akustiikan salissa, näyttelysalissa puhuttiin kirjoista ja myytiin kirjoja. Paikalla oli myös ylivieskalainen kirjakauppa.

– On mahtavaa, että järjestetään tällainen tapahtuma, se ei ole itsestäänselvyyys, Lampela sanoo.

Ylivieskan kirjamessut koki miellyttävänä tapahtumana myös kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. Hänen mielestään on tärkeää, että pienet paikalliset tapahtumat estävät kirjatapahtumien keskittymisen vain isoille paikkakunnille.

Hannele Lampela ja Virpi Hämeen-Anttila ovat molemmat Otavan kirjailijoita. Päivi Savela

– Ihmisillä on aikaa jutella kirjoista kauppiaiden kanssa eikä täällä ole meteliä. Ruoka on kiva asia myös ja sopii hyvin kirjojen kanssa, Hämeen-Anttila vertaa isoon kirjatapahtumaan.

– On myös mukavaa, että täällä on paikallisia kirjailijoita ja he pääsevät loistamaan. Harvoin he pääsevät isoilla messuilla näin hyvin esille.

Hämeen-Anttila muistuttaa, että myös nuorille pitäisi järjestää kirjallisuustapahtumia.

– Lukeminen on yllättävän tärkeä taito, vaikka nuoret eivät sitä huomaakaan. Lukeminen auttaa ajattelemaan, kirjoittamaan tai vaikkapa esittelemään itsensä videolla. Se ei onnistu, jos ei osaa käyttää kieltä, Hämeen-Anttila sanoo.

Mia Myllymäki esittelee Osuuskumman kirjoja, jotka edustavat sci-fiä, fantasiaa ja uuskummaa. Päivi Savela

Ylivieskan kulttuurijohtaja Katriina Leppänen on ilahtunut, kun kirjamessuilla on edustettuna kolme kustantamoa. Otavan ja Liken lisäksi paikalla ovat Osuuskumma-kustannus Tampereelta sekä Haamu Kustannus Vaasasta.

Otavan kirjailijoita oli paikalla haastattelemassa Otavan kaunokirjallisuudesta vastaava viestintäpäällikkö Jenni Heiti. Hänen mukaansa kustantamot lähtevät myös pienille kirjamessuille, jos vaan heitä kysytään.

– Kyse on ennen kaikkea kirjailijoista. Emme ole kustantamona täällä vaan kirjailijoiden ansiosta, Heiti sanoo.

Keskustelun omaiset kirjailija-haastattelut ovat messuilla ja tapahtumissa hyvin suosittuja. Yleisö on tyytyväinen kun saa kuulla kirjailijalta itseltään, millainen hänen kirjoittamansa teos on ja mitä sen kirjoittaminen on vaatinut.

– Yleensä silloin näkee kirjan eri tavalla ja löytää erilaisia näkökulmia, Heiti sanoo.

Kirjamessut jatkuvat Akustiikassa Ylivieskassa kello 16:een saakka. Paikalla on haastattelussa sekä Otavan kirjailijoita että paikallisia kirjailijoita sekä musiikkiesityksiä, kasvomaalausta lapsille yms.

Liisa Eklund tutustui Jaana Öljymäen ja Eeva Rutasen tekemiin tuohiteoksiin ja tuohituotteisiin. Päivi Savela