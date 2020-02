Sievi kylät hidastaisivat kouluverkon saneerausta - Vanhemmat puolustivat lastensa kouluja kuntalaiskuulemisissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin kylien väki haluaisi koulujensa lopettamisiin hitaamman tahdin kuin mitä palveluverkkotyöryhmän selvitystyö on mahdollistamassa. Kuntalaiskuulemiset asiasta olivat Vääräjokisalissa tiistaina 11. ja torstaina 13. helmikuuta. Jälkimmäisessä tilaisuudessa läsnä oli huomattava määrä lasten vanhempia eri kyliltä ja he esittivät useita kriittisiä puheenvuoroja siitä, mikä tahti koulujen yhdistämisessä pitäisi olla. Jokainen lopettamisuhan alla oleva sivukylän koulu on haluamassa toiminnalleen jatkoaikaa.

Kunnanjohtaja Mauno Ranto ja koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää kertovat, että kuntalaispalaute on ollut kriittisenäkin rakentavaa. Ranto epäilee sitä, että kouluverkon uudistamisessa voitaisiin hidastella, koska Sievin talousluvut ovat vain synkistymään päin. Ranto huolestuttaa se, että vuosikatekin on viime vuodelta menossa tilinpäätöksessä miinukselle jo ennen poistoja. Kuntalaiskuulemisten puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala totesi kuntalaiskuulemisessa, että kunnan viime vuoden tilinpäätös on menossa miinukselle peräti lähes miljoona euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kansalaiskeskustelu on nyt maltillisempaa kuin mitä 15 vuotta sitten edellisen kouluverkkouudistuksen aikaan. Nykyisen uudistuksen taustasyyksi ymmärretään koululaismäärän dramaattinen putoaminen. Vielä 15 vuotta sitten kaikki lapsiennusteet näyttivät hyvältä. Nythän toteutuma ja ennusteet puhuvat kolmanneksen vähennyksestä parhaimpiin vuosiin, Matti Saarenpää arvioi.

Kuntalaiskuulemisessa tarkentuivat luvut. Viiden vuoden ajalla kertyvä yli 600 000 euron koulusäästöjen tarve on kertymässä kumulatiivisesti, summa siis kasaantuu vuosi vuodelta eikä ole heti kertarysäykselle tuo. Koulutoimenjohtaja Matti Saarenpää toteaa, että säästötkin kouluista kuitenkin kertyisivät myös kumulatiivisesti. Säästöjen tarve tulee siitä, että koulutoimen valtionosuudet pienevät lapsiluvun vähenemisen myötä. Valtionosuutta saadaan nykyisellään Sieviin alakoulujen oppilaista noin 3 900 euroa per lapsi.

Järvikylän koulun vuotuiset ylläpitokulut eivät ole 70 000 euroa kuten aikaisemmin on julkisuuteen kerrottu. Tekninen johtaja Paavo Hankonen oikaisi luvun tiistain tilaisuudessa kolmen vuoden keskiarvolla noin 52 000 euroksi. Kuten kerrottua, kiinteistöasiat eivät ratkaise Sievin koulujen tulevaisuutta. Kulut koulusta tulevat 80 prosenttisesti toiminnasta.

Järvikylä on Sievin kyläkouluista kolmanneksi pienin ja sijoittuu lähimmäs kirkonkylän Lauri Haikolan alakoulua. Järvikylän yhtenä mahdollisuutena on saada yhdistymisellä kouluista pienimmän Jokikylän oppilaat, vaihtoehtona on myös Järvikylän oppilaiden siirtyminen Lauri Haikolaan. Sellaistakin kuulemisessa esitettiin, että voisiko Haikolan oppilaita siirtää kyläkouluun.

– Vanhemmilla oli kysymistä myös kyyditysten järjestämisestä, kun koulumatka jää alle viiden kilometrin. Pyörätiekysymysten eteneminen on parantamassa lasten liikkumisen turvallisuutta. Sitäkin ajatusta vanhemmilla oli, että lapselle koulumatkan kulkeminen itse olisi liikunnallisuuden kannalta hyvästä, Saarenpää kertoo.

Päätöksiä kouluverkosta ei vielä ole, koska valmistelu on kesken. Siitäkään ei ole päätöstä, että menisikö kouluista pienin, 2-opettajaiseksi ensi syksynä muuttuva Jokikylä kiinni jo ensi syksynä vai vasta 2021. Seuraavaksi asia on kouluverkkotyöryhmässä, tehdään valmisteluyötä valtuuston 19. maaliskuuta iltakouluun. Sen jälkeen asia etenee koululautakuntaan ja ylempiin elimiin päätettäväksi.

Lopullista päätöstä Sievin uudesta kouluverkosta odotetaan kesäkuun valtuustolta. Saarenpää arvioi, että kylilläkin halutaan kerralla se, mikä on kouluverkon sopeuttamisen aikataulu muuttuneeseen lapsitilanteeseen.

Opettajia ja koulunjohtajia oli kuulemistilaisuuksissa kattavasti kiinnostuneina kuulemassa asiaa, he ovat kuitenkin jättäneet pääosin kritiikin esittämisen vanhemmille. Kouluverkoston pieneneminen Sievissä nykyisestä seitsemästä vuoden 2025 kolmesta viiteen kouluun, on vähentämässä alakoulujen opettajien määrää 33:sta kahdeksalla tai kymmenellä. Tiistain kuulemisessa oli verkkotyön ulkopuolisia kuntalaisia paikalla 55 ja torstaina noin 80.

Linkki edeltävään juttuun:

Lapsikato sulkemassa lähivuosina kouluja - Sievissä viiden vuoden päästä vielä 3-5 alakoulua