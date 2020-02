Pääkirjoitus: Kuntakentän kurimus syvenee

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

17.2.2020

Valtiovarainministeriön viime viikolla julistama Kuntien tilannekuva -raportti kertoo jälleen karua kieltään siitä, kuinka suurissa vaikeuksissa iso osa kunnista on. Ja vaikeudet uhkaavat kasvaa moninkertaisiksi lähivuosina, mikäli isoja uudistuksia ei tehdä.

Tilannekuva kertoo voimakkaasta kuntien eriytymiskehityksestä. Osa kunnista selviää ja jopa menestyy. Enemmistö kunnista kuitenkin painii syvenevän ongelmavyyhdin kanssa. "Eriytymiskehitys on johtamassa tilanteeseen, jossa voi olla aiempaa vaikeampi varmistaa, että kaikilla kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään", tilannekatsauksessa todetaan.

Vyyhti on monisäikeinen. Kyse ei ole pelkästä kuntataloudesta, vaan useista ilmiöistä, jotka vievät kunnan kehitystä samaan kielteiseen suuntaan. Hyvä kysymys kuuluu, onko kyse sellaisesta luonnonvoimasta, jota vastaa on turha taistella. Vai onko kenties tehtävissä jotakin kehityksen suunnan kääntämiseksi?

Selvitys luettelee tuttuja syitä kurimukseen: väestö vähenee ja vanhenee, syntyvyys alenee, tulopohja rapautuu, sote-palvelujen tarve kasvaa, henkilöstön saatavuus vaikeutuu, elinkeinorakenne yksipuolistuu ja niin edelleen. Muutoksen keskiössä on siis väestönmuutos.

Julkisuudessa on puhuttu vähemmän siitä, että kunnissa on ryhdytty ikään kuin piilottamaan talouden ongelmia erilaisiin talouden rakenteisiin. Erityisesti investointeja on siirretty konserniyhtiöihin tai muulla tavoin järjestelty niin, etteivät ne näy kunnan taseessa. Näistä on kokemusta myös alueemme kunnista.

Selvitys nostaa vielä yhdeksi epäkohdaksi demokratiavajeen. Pienissä kunnissa on vaikea saada nuoria osallistumaan kuntapolitiikkaan. Suurissa kunnissa taas alhainen äänestysprosentti heikentää kansanvaltaa.

Mikään sote-uudistus ei yksinään ratkaise kuntien laajaa ongelmakenttää. Uusia rakenteellisia keinoja on aivan pakko löytää.

Jokilaaksojen alueen kunnat eivät ole millään tavalla näiden uhkakuvien ulkopuolella. Yleisen kehityksen mittareilla parhaiten menestyvä Ylivieskakin painii miltei ylivoimaisten talousvaikeuksien kimpussa. Koko alueen väestömuutos on hälyttävä.

Valtakunnallisen ongelmaan varmaankin etsitään valtakunnallisia ratkaisuja. Mitään haittaa tuskin on siitäkään, jos härkää tartutaan sarvista ihan itsekin. Vaikkapa yhdessä tuumin.