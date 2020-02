Ylivieskassa jonotetaan makramee-kurssille – Solmeillen kaunista sisustusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Makramee-solmeilu on viime vuosien aikana noussut suosituksi harrastukseksi ympäri maailman. Instagram, Pinterest ja YouTube on täynnä ideoita, joita harrastukseen hurahtaneet yrittävät innolla toteuttaa.

Solmeilemalla voi tehdä ihan pieniä tai isoja ja näyttäviä, hyvinkin vaativia luomuksia käyttöesineistä sisustustavaroihin. Se on perinteinen käsityömuoto, jonka oppii nopeasti, eikä siihen tarvita kuin narua ja työvälineeksi kädet.

Makrame-työt syntyvät erilaisia solmuja yhdistelemällä ja punomalla. Jo kaksi erilaista solmua osaamalla pääsee hyvään alkuun. Jos niitä ei hahmota netin videosta, kädestä käteen ohjaamista tarjoavat kansalaisopistot, joiden piirinä makramee on erittäin suosittu.

Marjo Pylväs ohjaa Ylivieskan seudun kansalaisopistossa kurssia toista kertaa ja kertoo, että sekä syksyn että kevään kurssi tulivat heti täyteen ja halukkaita on jonoksi asti.

– Makrame-harrastuksen aloittamiseen ei tarvitse muuta kuin kokeilunhalua. Kaksoistaso- ja kohosolmut opettelemalla pystyy jo tekemään monenlaisia töitä ja loput solmut voi opetella harrastuksen edetessä. Monesti solmut on helpompi opetella kuvasta kuin sanallisesta opastuksesta.

Solmeiluun on nykyään käytettävissä runsaan mallitarjonnan lisäksi kattavasti erilaisia lankoja ja värejä. Millä tahansa langalla voi kokeilla solmeilua, mutta aloittelevan on helpompi työstää lankaa, jossa on tiukempi kierre, koska se ei purkaannu.

Kurssilla ehditään opetella muutama solmu ja malli oppilaan omien toiveiden mukaan. Malli voi olla olemassa paperilla tai sitä voidaan viedä eteenpäin oman pään mukaan. Solmeilun idea onkin, että jokainen työ on uniikki, eikä kahta samanlaista työtä ole olemassa.

– Mallista on kuitenkin alkuun helppo katsoa esimerkiksi se, kuinka pitkiä pätkiä lankaa työhön tarvitaan. Se on ilman ohjetta alkuvaiheessa haastavaa määrittää, Pylväs sanoo.

Päivi Röyttä ja Karoliina Kestilä kokeilivat makramee-solmeilua ensimmäistä kertaa syksyllä. Nyt heillä on työn alla amppelit.

– Instasta näkemäni työt saivat minut kiinnostumaan ja nyt, kun materiaalit ovat ihan erilaisia kuin aiemmin, halusin kokeilla mitä opin. Solmeilemalla saa aikaan todella moderneja sisustusjuttuja, mutta on helpompi aloittaa pienestä työstä ja opetella solmuja vähitellen, Röyttä kertoo.

Kestilä jatkaa, että solmeilemalla tehtyjä töitä syntyy kaiken ikäisiltä, joten hän halusi testata, miten itse onnistuu.

– Solmut eivät ole vaikeita, mutta opin itse paljon paremmin, kun joku neuvoo kädestä pitäen. Uskon, että kun pääsee alkuun, pystyy katsomaan ohjeita netin videoilta tai kuvista.

Opetteluvaiheessa työhön joutuu keskittymään täysin ja se tyhjentää mielestä ihan kaiken muun.

– Tämä on todella hyvää vastapainoa arjelle, ja vaikka työ ei etene kovin nopeasti nyt alkuun, tämä on todella mukavaa, Röyttä ja Kestilä sanovat.

Nea Lamminmäellä on työn alla lapsen kiikku. Hänellä on kotona kaksi kiikkujaa ja solmeilemalla tehty makramee-kiikku sopii paljon paremmin sisustukseen, kuin joku muovinen. Ohjetta hänellä ei ole, ja työ etenee opettajan ja kuvan avulla.

– Olen solmeillut jonkin verran aiemminkin, mutta tämä on ensimmäinen työ ilman ohjetta. Nyt, kun on jo oppinut perusasiat, uskaltaa soveltaa ja katsoa mikä on lopputulos, sanoo pienten lasten äiti, jolle kansalaisopiston kurssi harrastuksena on hetki omaa aikaa.

Kurssilla syntyy toinen toistaan kauniimpia laukkuja, tyynyjä, pöllöjä, seinävaatteita ja amppeleita. Välillä kuuluu tupinaa, kun solmu ei ota onnistuakseen. Kaveria autetaan eteenpäin, jos opettaja ei heti ehdi paikalle ja unohtunut solmu muotoutuu yksi kerrallaan tiukasti omaa työtä arvioivan katseen alla.