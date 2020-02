Lukija aprikoi: Johtuuko keskustan kannatuksen lasku tuulimyllyistä?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

On mielenkiintoista seurata, kun Ylivieska lähtee Hinku-kunnaksi. Valtuutetut puhuu, kuinka hyvä juttu. Ei asiaa saa kaataa yksilön niskaan eikä syyllistää. En minäkään syyllistä, mutta kun ei voi kuin ihmetellä.

Tuomiperän tuulivoimapuiston vieressä kulkee metsätie, joka ei kelpaa, vaan viereen tehdään uusi tie. Hiilinielut kaadetaan pois, miksi? Jos kaupunki on mallina asukkaille, ei muuta kuin hakataan metsät aukoiksi. Ei tarvita hiilinieluja.

27.-28. tammikuuta Ykkösen aamutv:ssä mediakatsauksessa kerrottiin, että Saksassa on tunnistettu tuulivoimasta terveyshaittoja. Myös Suomen THL on myöntänyt, että haittoja on. Mutta ei ole tieteellistä näyttöä.

Eikö ensin pitäisi tutkia ja sitten vasta rakentaa? Johtuuko keskustan kannatuksen lasku tuulimyllyistä? Nehän rakennetaan sinne, mistä tulee perinteisesti keskustan äänestäjät.

Ylivieskassa on ollut myös Viivytys-hanke, on rakennettu kosteikkoja. Eikö voisi tehdä viemäreiden ja kanavien alajuoksulle pieniä voimaloita pyörimään katon alle?

Tehdään lisää lampia, vanhat kuivat järvet ja alavat paikat kaivetaan auki. Tulvavedet kerätään ja yksi kerrallaan lasketaan vesiä alas. Myllyt pyörii ja tulee sähköä. Eiköhän ole halvempaa ja ihmisystävällisempää.

Olisi kiva kuulla vihreiden mielipide ja monen muun.

Ilmaston muutos