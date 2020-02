Kansalainen Kune ylpeänä esittää: Kalajaskan Sekakuoro kajauttaa videolla moniäänisesti "On neidolla punapaula" – ja tämän jälkeen on turha väittää, että Aamulehden myynti heikentää median moniäänisyyttä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Armoitettua ystävänpäivää oi Kalajokilaakson perin ystävällinen kansa! Tämän merkkipäivän kunniaksi nakataan heti tähän kärkeen…

Viikon kysymys: Mistä tunnet sä ystävän?

Viikon vastaus (virallinen räp-versio): Kuka on sun ystäväs, ja mistä senkin tietää? No, sehän on se tyyppi, joka suakin voi sietää. Ystävä ei kieroile kuin pahan ilman tulkku. Sellainen ei frendi oo, vaan se on täysi mu…

Pahoittelen äskeistä, mutta vika ei ole minussa, vaan median keskittymisestä johtuvassa sisällöntuotannon degeneroitumisessa (kirjoitin tuon lauseen vain siksi, että nykyään Pihtiputaan mummollakin on sivistyssanakirja. toim.huom.).

Viikon iso mediakenttää myllertävä uutinen on luonnollisesti se, että Sanoma osti Aamulehden ja 14 muuta Alma Median kalakääröä. Näin alan miehenä voin sanoa, ettei kauppa kauheasti yllättänyt. Median keskittyminen on vanha ilmiö, joka johtaa lopulta siihen, että Kalajaskankin omistaa Walt Disney Company. Minulla on sitä varten valmiina jo uusi pakinakuvakin, mutta palataan asiaan vähän tuonnempana.

Sanoman ostokset ovat nostattaneet kritiikkiä siitä, että median moniäänisyys kärsii tällaisista kaupoista. Pyh ja pah! Pistin pikavauhdilla mediatalossamme pystyyn Kalajaskan Sekakuoron, joka esittää oheisella videolla ylpeänä ja pystyssä päin sekä erittäin moniäänisesti kestohitin ”On neidolla punapaula”…

Ei ole median moniäänisyys kärsinyt. Mutta riittää sitä mölinää politiikan mullikuorossakin. Siitä esimerkkinä tulee äärimmäisen hauska…

Viikon sitaatti: ”Li Anderssonin roisi vastaus Jussi Halla-aholle nostatti myrskyn Twitterissä – ”Hallituksen kielenkäyttöä mukaillen hallitus on täysin p*ska”

Ilta-Sanomat

Se tässä vaan ihmetyttää, että miksi Iltis ei uskalla kirjoittaa suoraan, että hallitus on täysin puska?

Mutta nyt on tullut aika paljastaa, kuka voittaa Viikon Hupaisin Poliittinen Suhmurointi -palkinnon. Onnellinen VHPS-palkinnon voittaja on Haapaveden valtuuston puheenjohtaja Päivi Ollila (umpikesk.). Päivi keksi siirtää valtuuston maanantain kouluverkkokokousta viikolla eteenpäin, koska kolme valtuutettua ei olisi päässyt kokoukseen. Liekö sitten kyseessä sellainen kolmikko, joka osaa äänestää kouluverkosta Päivin mielestä oikein ja paremmin kuin ne onnettomat varavaltuutetut? Mene ja tiedä, mutta onnea Päiville palkinnosta ja toivoa sopii, ettei Juha Pylväs ota Ylivieskassa mallia.

Viikon viimeinen kysymys: Paperiteollisuuden lakko päättyi. Mitä neuvottelutulos merkitsee?

Viikon viimeinen vastaus: Syntyvyys laskee entisestään. Metsäteollisuuden pomo Jyrki Hollmén sanoi teeveeuutisissa että ”juhannusseisokkia on lyhennetty 24 tunnilla”.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on Kalajokilaakson Sekakuoron ukkometsosopraano.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi