Nivalan Kesäteatteri muuttaa Maliskylälle – Katvalassa vielä ensi kesä

Nivalan kesäteatteri ry siirtää näytöksensä Maliskylälle Liittolan pihapiiriin. Suunnitelmat ovat jo niin pitkällä, että kesäteatterilaiset uskaltavat julkistaa ne.

– Tarkoitus on, että siitä tehtäisiin sellainen kulttuurin kehto, sanoo Nivalan Kesäteatteri ry:n puheenjohtaja Jukka Kukkola.

Liittolaan rakennetaan 300-paikkainen katsomo, josta on myös tarkoitus tehdä katettu. Kukkola arvioi, että katsomon ja varastotilojen rakentamiseen kuluu 100 000 euroa. Yhdistyksellä on jonkin verran rahaa, mutta suurimman osan kustannuksista kattanee ELY-keskuksen tuki, joka voi nousta 60 prosenttiin kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävistä kustannuksista valtaosa kuitattaneen talkootöillä.

Tuleva kesä näytellään vielä Katvalan kentällä. Siellä on olemassa teoriassa 250-paikkainen katsomo, mutta Kukkola sanoo vähän naureskellen, että nykyisenkokoisia ihmisiä sinne ei ehkä mene 200:aa enempää.

Kukkola kehuu yhteistyötä ja myötämieltä, joka kesäteatterilla on ollut Katvalaa ylläpitävän kotiseutuyhdistyksen eli Nivala-Seuran kanssa. Museoympäristö kuitenkin asettaa jonkinlaiset rajat, ja uuden paikan etsiminen tuli ajankohtaiseksi.

– Se on hyvä miljöö, eikä sitä pidä pilata. Pitää tämmösillä hunsvoteilla rajoituksiakin olla, Kukkola luonnehtii lempeällä huumorilla näyttelijöitänsä.

Liittolaan tuleva katsomo rakennetaan jokitörmälle. Katettuja istumapaikkoja siihen on tulossa se 300, mutta Kukkola arvioi, että luiska on hyvällä säällä sen verran suotuisa paikka, että se vetää vaikka tuhat katsojaa.

Liittolasta kesäteatteri toivoo saavansa pitkäaikaisen kumppanin. Liittolan omat tilat antavat mahdollisuuden siihen, että kesäteatterilaiset voivat miettiä myös talvella tapahtuvia näytöksiä.

Katsomosuunnitelmista on olemassa raakavedos. Sopimusajaksi Liittolan eli Maliskylän Nuorisoseuran kanssa Kukkola väläyttää jopa 50:tä vuotta, ettei asioita tarvitse vuoden, parin välein sopia uudelleen.

Kukkola ei pelkää sitä, että kesäteatterin uusi esityspaikka on reilut 10 kilometriä Nivalan keskustasta. Hän luonnehtii siitäkin huolimatta paikkaa keskeiseksi.

– Ei teatteriin ole ennenkään pyörillä tultu, Kukkola heittää.

Tokihan reilu 10 kilometriä on pyöräiltäväkin matka jos mikä. Mutta suurin osa yleisöstä tullee Liittolaan autolla, ja pysäköintitilaa on Kukkolan arvion mukaan riittävästi.

Kesän 2020 näytöksiä on entiseen tapaan kymmenkunta, joista suurin osa Katvalassa. Onko osa näytelmistä liikuntakeskus Uikossa, ei ole vielä sovittu.

Maliskylän Nuorisoseura vihjaisi uusista suunnitelmistaan jo viime elokuussa. Silloin asiat olivat vielä niin kesken, ettei niitä kerrottu julkisuuteen.

– Suunnitelmat ovat niin alustavia, ettei niistä vielä tässä vaiheessa voi kertoa sen enempää julkisuuteen, sanoi Nuorisoseuran puheenjohtaja Kati Toivoniemi Liittolan yhteistyökuvioista Nivala-lehdelle silloin. Nyt hän vahvistaa, että kyse oli kesäteatterista.

Naapurien mielipiteitä on luotailtu, ja lähimmät naapurit ovat antaneet hyväksyntänsä Liittolan teatterisuunnitelmille.

Nivalan Kesäteatteri valmistautuu jo kovaa kyytiä ensi kesän näytelmään. Kukkola ei kuitenkaan ole vielä valmis paljastamaan, mikä näytelmä on, sillä ”viimeiset leimat on vielä lyömättä nurkkiin”. Harjoitusten on määrä alkaa maaliskuun puolivälissä, ja ensimmäiset lukemiset pidetään jo ennen sitä.

Kesäteatterin tekijöinä on 15-20 ihmistä, joista verraton enemmistö on näyttelijöitä. Näyttelijöiden lisäksi kesäteatteri on onnistunut löytämään talkoisiinsa ainakin toistaiseksi riittävästi väkeä.

– Kun osaa aina oikeaa ihmistä kysyä, niin tähän mennessä on saatu, Kukkola vihjaa.