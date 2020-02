Finlandia-palkittua sekä herkkuruokaa Ylivieskan Kirja&Ruoka -messuilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lauantai on "pääpäivä" kaikille kirjallisuuden sekä hyvän ruuan ystäville, sillä tulevana lauantaina 15. helmikuuta Kulttuurikeskus Akustiikassa on Kirja&Ruoka -messut. Messut liittyvät Ylivieskan kaupungin kulttuuripalveluiden viidettä kertaa järjestämään KulttuuriHelmet -tapahtumaketjuun.

Tänä vuonna uutuutena perinteiseen kirjamessutapahtumaan on liitetty ruokaherkut, ja osaamistaan tuo tapahtumaan Ravintola PikkuVELI. Kirjallisella puolella messujen suurimpina yhteistyökumppaneina ovat Kustannusosakeyhtiö Otava ja Like Kustannus.

Otavan viestintäpäällikkö Jenni Heiti haastattelee kirjailijoita pitkin päivää Akustiikan salissa. Ääneen pääsevät tietokirjallisuuden Finlandia-voittaja Metsä meidän jälkeemme -teoksen tehnyt Anna Ruohonen, ylivieskalaislähtöinen Prinsessa Pikkiriikki -lastenkirjojen luoja Hannele Lampela, Paino-kirjan elämänmittaisesta kamppailusta painon kanssa kirjoittanut Virpi Hämeen-Anttila ja ilmastonmuutoksesta huolta kantava ja ihmisen itsekkyyttä kritisoiva Viimeinen Atlantis -kirjan kirjoittanut Antti Hyyrynen.

Aulassa kirjoistaan kertovat lähiseutujen kirjailijat muun muassa Irma Hannula, Soili Kattilakoski, Aili Dammert, Tiina ja Marko Hautala, Sirkka Lehtomäki, Hannele Kuuva ja Kari Holma.

Lisäksi on kirjaesittelyjä ja myyntipöytiä niin kirjailijoilta, kustantamoilta, kirjakaupoilta kuin kädentaitajiltakin. Messuilla on runsaasti oheisohjelmaa, josta osa on suunnattu lapsille.