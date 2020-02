Kansainvälinen Kaladogi show jälleen Kalajoelle heinäkuussa – "Ajatuksiamme ja toiveitamme on kuunneltu todella herkällä korvalla"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

KS

Kansainvälinen Kaladogi show järjestetään Kalajoella jälleen heinäkuussa 2020. Viime kesänä shown järjestäjät vaikuttuivat Kalajoen tarjoamasta tuesta, kun koiranäyttely järjestettiin Kalajoella ensimmäistä kertaa. Silloin viikonlopun aikana näyttelyssä kävi 3500 koiraa ja ihmisvieraita oli varovaisen arvion mukaan 8500.

Shown järjestäjiin kuuluva Johanna Niemelä herkistyy muistellessaan tapaa, jolla kaikki saatiin hoitumaan.

– Koko alue oli niin mukana tekemässä tapahtumaamme. Ravintoloiden ovissa oli kylttejä, joissa luki koirat tervetulleita ja koko yrittäjäyhteisö oli mukana positiivisessa hengessä.

Niin järjestäjän kuin kävijänkin kannalta Kalajoessa on yksi puoli ylitse muiden: mahdollisuus yhdistää tapahtumassa käynti vaikkapa koko perheen lomailuun.

– Ihmiset pystyivät yhdistämään loman ja koiranäyttelyn, ja moni totesikin, että tullaan kyllä ensi vuonna uudestaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Niemelä on ollut todella vaikuttunut tavasta, jolla Kalajoen kaupunki ja Visit Kalajoki ovat kyselleet ja kuunnelleet heidän toiveitaan. Yhteisissä purkupalavereissa on pohdittu tapahtuman kehittämistä edelleen. Niemelä ei voisi olla tyytyväisempi, eikä luottavaisempi vuoden 2020 tapahtuman järjestelyiden suhteen.

– Heillä on jo työn alla toivomamme muutokset ensi kesäksi. Ajatuksiamme ja toiveitamme on kuunneltu todella herkällä korvalla.

Keski-Pohjanmaan kennelpiiri on järjestänyt kansainvälisen koiranäyttelyn jo useana vuonna muun muassa Kokkolassa ja Ylivieskassa. Vuoden 2019 näyttelyä suunnitellessa järjestäjät kokivat todellisen yllätyksen, kun Kalajoen kaupungilta tiedusteltiin, haluttaisiinko näyttely tällä kertaa tuoda Kalajoelle.

- Valtakunnallisestikin on erikoista, että koiraharrastajiin otetaan yhteyttä kaupungin tai kunnan taholta. Yleensä saa olla lakki kourassa kysymässä, löytyisikö meille tilaa, kertoo Johanna Niemelä.

Kalajoen kaupunki tarjosi koiraharrastajien käyttöön lentokenttää, ja lupautui muun muassa muokkaamaan sen pintamateriaalia koirille sopivaksi.

Tapahtumapaikan ympäristöstä löytyivät kaikki tarvittavat oheispalvelut. Järjestäjän ei tarvinnut huolehtia kauempaakaan tulevien majoittumisesta, kun se järjestyi kaikille halukkaille Kalajoen keskusvaraamon kautta aivan tapahtuma-alueen vierestä.

– On jopa Euroopan mittakaavassa poikkeuksellista, että näin lähellä palveluita on mahdollista järjestää näyttely. Meidät ohjataan tyypillisesti raviradalle, jonka puitteet on suunniteltu aivan muuhun, eikä mitään palveluita ole tarjolla, Niemelä toteaa.

Kalajoki houkuttelee lomailijoiden lisäksi myös tapahtumajärjestäjiä. Vuonna 2020 Kalajoella järjestetään satoja kansainvälisiä ja kotimaisia tapahtumia urheilun, musiikin ja harrasteiden tiimoilta.

Visit Kalajoki on aktiivisesti mukana tapahtumien tuomisessa Kalajoelle sekä auttaa niiden järjestelyissä, yhteistyökumppanien löytämisessä, markkinoinnissa ja tapahtumatiedottamisessa. Vuonna 2019 Kalajoella järjestettiin 390 tapahtumaa, joita Visit Kalajoki oli tavalla tai toisella edistämässä.

- Hienoa kasvua tapahtumatarjonnassa siivittävät Kalajoen loistavat puitteet: 13 000 majoituspaikkaa, parisenkymmentä ravintolaa sekä paljon tekemistä, näkemistä ja kokemista, kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö Heidi O'Gorman Visit Kalajoen ryhmä- ja tapahtumayhteistyöstä.