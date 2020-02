Katso täältä kisaohjelma – Ampumahiihdon MM-kisat alkavat ja Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä on mukana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ampumahiihdon kauden päätapahtumana käytävät maailmanmestaruuskisat alkavat torstaina Italian Anterselvassa. Ampumahiihtoliitto nimesi jo tammikuun lopussa kuusi urheilijaa Suomen MM-kisajoukkueeseen, jota täydennetään vielä neljänsillä edustajilla.

Odotettuun kuusikkoon kuuluu Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä, joka on ollut selkeästi Suomen tämän kauden paras miesampumahiihtäjä. Seppälä on ainoa maailmancupin pisteille yltänyt suomalaismies. Hänellä on koossa 63 pistettä, jotka oikeuttavat maailmancupin 42:nteen sijaan.

Tero Seppälä lisäksi MM-kisoihin valittiin ensimmäisessä kisapaikkojen jaossa Mari Eder, Suvi Minkkinen, Kaisa Mäkäräinen, Olli Hiidensalo ja Jaakko Ranta.

Seppälä viimeisteli kisakuntoaan viikonloppuna Italian Martellissa käydyssä IBU-cupissa. Haapajärvinen osallistui vain pikamatkan kilpailuun, jossa hän oli kuudes.

Ampumahiihdon MM-kisojen ohjelma:

To 13.2. sekaviesti 4 x 6 km

Pe 14.2. pikamatka, naiset 7,5 km

La 15.2. pikamatka, miehet 10 km

Su 16.2. takaa-ajo, naiset 10 km

Su 16.2. takaa-ajo, miehet 12,5 km

Ti 18.2. normaalimatka, naiset 15 km

Ke 19.2. normaalimatka, miehet 20 km

To 20.2. pariviesti 6 + 7,5 km

La 22.2. viesti, naiset 4x6 km

La 22.2. viesti, miehet 4x7,5 km

Su 23.2. yhteislähtö, naiset 12,5 km

Su 23.2. yhteislähtö, miehet 15 km