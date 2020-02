Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin kunta on ollut aloitteellinen alueelliseen edunvalvontaan ja hanketoimintaan tähtäävän kehitysyhdistyksen perustamisessa. Sievin kunnanhallitus käsittelee yhdistyksen perustamista maanantaina ja asia etenee jo seuraavalla viikolla kunnanvaltuuston päätettäväksi.

– Kun Ylivieskan seutukuntayhdistys lopettaa toimintansa, alueellisilla kehitysyhtiöillä jää yksi rahoituskanava pääosaltaan hyödyntämättä, koska rahoitussäännöt ovat tiukat. Sitä varten tarvitaan tällainen kevytrakenteinen vaihtoehto hakemaan ja hallinnoimaan osaa hankkeista, Sievin kunnanjohtaja Mauno Ranto sanoo.

Vaihtoehtoja toiminnan järjestämiselle on ollut kaksi. Toinen olisi ollut yhteistyö naapuriseutukunnan puolelle Nihakin kanssa.

Rahoittaja edellyttää, että hankehakijataho on voittoa tavoittelematon. Kunnalliset elinkeinoyhtiöt eivät täytä tätä ehtoa, elleivät ole sääntöjensä mukaan voittoa tavoittelemattomia.

– Kuntanakaan hankerahoituksen hakeminen ei ole ongelmatonta. Kunnat ovat päätöksissä hitaita ja hankkeet niille raskaita vetää, Mauno Ranto toteaa.

Sievi on ensimmäisenä tekemässä päätöksiä asiassa, mutta myös Ylivieskassa on osoitettu kiinnostusta alueellisen kehitysyhdistyksen perustamiseen.

Alunperin yhdistyksen perustamista on esitetty kaikille entisille Ylivieskan seutukunnan kunnille. Osa on ilmoittanut heti alkuun, ettei ole kiinnostunut tämän tapaisesta toiminnasta, kun entinen yhteistyökuvio on saatu purettua. Osa kunnista on ollut mukana neuvottelupöydässä pidempään.

Yhdistyksen säännöt mahdollistavat myös alueellisen edunvalvontatyön toteuttamisen yhdistyksen kautta, mikäli jäsenkunnat niin haluavat.

Lähtökohtana toiminnalle on se, että yhdistykseen ei palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilöitä. Yhdistys ostaa tarvittavan työpanoksen jäsenkuntien elinkeinotoimijoilta tai palkkaa määräaikaiseen työsuhteeseen projektityöntekijöitä.

Suunniteltu jäsenmaksu vuodessa on euron per asukas ja sillä on tarkoitus kattaa ainoastaan hallinnolliset kulut. Eri projekteihin osallistumisesta kerätään erillinen omarahoitusosuus mukaan lähteviltä tahoilta.

Mauno Ranto esittää maanantaina Sievin kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sievi liittyy perustettavan alueellisen kehittämisyhdistyksen jäseneksi ja nimeää edustajansa yhdistyksen perustamiskokoukseen.

– Me teemme nyt ensimmäisenä asiasta päätöksen. Yhdistys perustetaan, jos ja kun muitakin on lähdössä mukaan, hän sanoo.

Ylivieskan seutukunta on toiminnallisesti pääosin purkautunut viime vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla viedään keskeneräiset hankkeet loppuun ja tehdään tarvittavat loppuselvitykset, kuten tilinpäätös viime vuodelta.

Viimeinen seutuvaltuuston kokous ja yhdistyksen purku tapahtuu kesäkuun puolivälissä.